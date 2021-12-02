Türkiye, koronavirüse karşı dirençte altıncı sırada

Kış mevsiminin başladığı dönemde salgına karşı direncin en yüksek olduğu ülkeler listesinde Türkiye'nin sıralaması belli oldu.

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Koronavirüs Direnç Listesi'ne ilişkin tablo yayınladı.

Sıralama, ülkelerin salgına karşı mücadelesi ve hamleleri, sağlık hizmetlerinin kalitesi, aşılama oranı, genel ölüm oranı ve seyahati yeniden başlatma gibi göstergeler kullanılarak güncellendi.

TÜRKİYE'NİN DİRENÇ LİSTESİNDEKİ SIRALAMASI

Son listede Türkiye, bazı sosyal mesafe kurallarını gevşettikten ve daha fazla ilin yüksek riskli kategorinin dışında kalmasının ardından 13 basamak yükselerek, 19'uncu sıradan 6'ncı sıraya yerleşti.

İlk beşte yer alan ülkeler sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Şili, Finlandiya, İrlanda ve İspanya bulunurken Türkiye 6'ncı sırada yer aldı.

KANADA, İSVEÇ, FRANSA TÜRKİYE'Yİ TAKİP EDİYOR

Türkiye'nin ardından listede sırasıyla Kanada, İsveç, Fransa, Danimarka ve Norveç yer aldı. İngiltere ve ABD 12'nci ve 13'üncü ülkeler oldu.

Listenin sonunda ise sırasıyla Malezya, Vietnam, Endonezya ve Filipinler yer aldı.

AŞILAMA KARNESİ

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı etkili aşı programıyla önlem aldı.

Sağlık Bakanlığı'na göre, birinci doz uygulanan kişi sayısı 56 milyon 291 bin 998 olurken, bu sayı ikinci doz için 50 milyon 510 bin 686 şeklinde gerçekleşti.

Toplam iki doz aşı yapılma oranı yüzde 81.37 olarak kayıtlara geçti.