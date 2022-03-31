Türkiye’de 42 diş hekimi koronavirüse yenildi

Pandemi ile mücadele sürecinde aralarında hastalığın izini süren filyasyon ekiplerinde görev yapanların da bulunduğu 42 diş hekimi, hastalığa yakalanarak yaşamını yitirdi.

Ankara Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri Diş Hekimi Gamze Burcu Gül, 2 yıldır devam eden koronavirüs salgını sürecinden ilk etkilenen ülkelerde sağlık çalışanları içinde en fazla kaybın diş hekimlerinden olduğunu söyledi.

TÜRKİYE’DE 42 DİŞ HEKİMİ HAYATINI KAYBETTİ

Gül, “Biz o ülkelerin deneyimlerini göz önünde bulundurarak çok hızlı önlem aldığımız ve acil durumlar dışında dental tedavileri durdurduğumuz için meslek grubumuzda kaybımız nispeten daha az oldu.

Filyasyon ekiplerinde de virüs nedeniyle hayatını kaybeden meslektaşlarımız oldu. Ankara'da koronavirüs nedeniyle yitirdiğimiz ilk sağlık çalışanı Seyfi Gür diş hekimiydi. Türkiye’de 42, Ankara'da 7 diş hekimini koronavirüs nedeniyle kaybettik.” dedi.

DİŞ HEKİMLERİ ASIL GÖREV YERLERİNE DÖNDÜ

Koronavirüs vakasının görüldüğü 2020 yılının Mart ayından bu yana filyasyon çalışmasının diş hekimleri üzerinden yürütüldüğüne dikkat çeken Gül, “Kamuda çalışan diş hekimleri, meslek tanımları dışında filyasyon uygulamasında görevlendirildi. Vaka sayılarının hızla arttığı dönemlerde, sadece devlet hastanelerinde çalışan diş hekimleri değil, fakültelerdeki uzmanlık öğrencisi diş hekimleri de sahaya çağrıldı.

Ankara'da 4 bin 311 diş hekiminin yaklaşık yarısı kamuda çalışıyor. Kamuda çalışan diş hekimlerinin yüzde 80'i 2 yıla yakın süre bu temaslı takibi uygulamasında görevlendirildi. Buna bağlı olarak hastanelerde azalan hekim sayısı ve artan iş yükü ile yüksek enfeksiyon riski altında ağız diş sağlığı hizmeti verilmeye çalışıldı.” ifadelerini kullandı.

Gül, son birkaç aydır diş hekimlerinin asıl görev yerlerine hastanelerine döndüklerini söyledi.

502 SAĞLIK ÇALIŞANI KORONAYA YENİLDİ

Öte yandan TTB'nin verilerine göre 2 yıllık pandemi sürecinde hastalıkla mücadele eden sağlık çalışanlarından 502'si koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Bunlardan 214'ünün doktor olduğu öğrenildi.