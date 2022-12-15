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    Türkiye'de obezite sorunu giderek artıyor

    Türkiye'de obezite sorunu giderek artıyor

    Uzmanlar, Türkiye'de obezitenin görülme sıklığının arttığını ve çocukluk çağına kadar düştüğünü belirtti.
    • 15.12.2022 - 05:06
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    Yeni çağın hastalıklarından, birçok sağlık sorununa neden olan obezite, Türkiye'de de giderek artıyor.

    Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Servet Altay, obezitenin önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini ifade etti.

    Dengesiz beslenme ve hareketsiz yaşamın obezitenin gelişimini artırdığını anlatan Altay, obezite görülme yaşının çocukluk çağına kadar düştüğüne dikkati çekti.

    12 yılda yüzde 70 arttı

    AA'Nın haberine göre; obezitenin insan yaşamını tehdit eden hastalıklar açısından risk faktörü olduğunu anlatan Altay, şunları kaydetti:

    "Avrupa ülkeleri arasında obezite görülme sıklığı en yüksek ülkelerdeniz. Obezite birçok hastalığın nedeni. Özellikle kalp hastalıkları, hipertansiyon, metabolizma bozuklukları, inme, uyku apnesi gibi insan sağlığını tehdit eden hastalıkların meydana gelmesinde obezite önemli bir risk faktörü. Son 12 yılda Türkiye'de obezite görülme sıklığı yüzde 70 arttı. Obezitesi olan insan sayısı son verilere göre 20 milyona yaklaştı. Bunların hepsi kalp krizi, inme, hipertansiyon ve kalp yetmezliği için aday hasta konumunda."

    Türkiye de obezite sorunu giderek artıyor #1

    Vücut kitle endeksinizi hesaplayın

    Doç. Dr. Altay, bireylerin vücut kitle endeksini hesaplayarak obezitesi olup olmadığını anlayabileceğini dile getirdi.

    Vücut ağırlığının boy uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplamanın yapıldığını ifade eden Altay, "18,5-24 arası normal değer, 25-30 arası aşırı kilolu, 30'un üstü ise obez olarak kabul ediliyor." diye konuştu.

    Türkiye de obezite sorunu giderek artıyor #2


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