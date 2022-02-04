Türkiye’nin en büyük psikoloji zirvesi; 1 Mart-10 Mart 2022 tarihinde, Youtube üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek.

Konusunda uzman 20 konuşmacının yer aldığı bu büyük zirve, 1 saatlik oturumlar ve soru cevaplar şeklinde ilerleyecek.

Özel Zirve Türk Psikolojisinin Geleceğini Gözler Önüne Seriyor

İnteraktif oturumlar ve canlı şekilde yapılacak olan psikoloji zirvesi, ülkedeki türünün en büyük etkinliği olarak görülüyor. Alfa Etkinlik tarafından organize edilen büyük zirvede, Türk psikolojisinin geleceği gözler önüne serilecek.

Konuşmacılar arasında; klinik psikologlar, Nöropsikologlar, psikiyatr yazarlar, uzman psikologlar bulunuyor. Seminere ev ya da işyerinden rahatlıkla katılma fırsatının olması, uzmanlar tarafından büyük bir katılımın olacağını düşündürüyor.

Seminere cüzi bir miktarla katılım sağlayan dinleyiciler hem 20 uzman konuşmacının tecrübelerinden yararlanacak hem de katılımlarına dair elektronik belge alma fırsatı yakalayacaklar.

Pandemi riskine rağmen evinizin ya da işyerinizin rahatında rahatlıkla katılabileceğiniz semineri, sonrasında 20 gün boyunca tekrar izleyerek, bilgilerinizi pekiştirme olanağı da bulacaksınız.

İlkan KARAMAN, Emre UZUN ve Barış Can SAĞIR önderliğinde kurulan Alfa Etkinliğin organize ettiği, Türkiyenin en büyük psikoloji zirvesinde; Kemal SAYAR, Gülseren BUDAYICIOĞLU, Sinem DURUSAL, Beyhan BUDAK, Sinan CANAN, Gökhan ÇINAR, Acar BALTAŞ, Hakan TÜRKÇAPAR, Öget Öktem TANÖR, Binnur YEŞİLYAPRAK, Ayşe Bilge SELÇUK, Rukiye KARAKÖSE, Zümra ATALAY, Bilge UZUN, İbrahim BİLGEN, Uğur DALAN, Ziya ÜNLÜTÜRK, Dilay SÜLOĞLU, Tuba DADAŞOĞLU, İrem OTURAKLIOĞLU yer almakta.

Başarı için Heyecan Yapın: Yükselmek için 20 Strateji

Kariyerinize yatırım yaparak, kendinizi daha fazla geliştirmenin keyfini yaşayacağınız büyük seminer ile 20 farklı strateji de yine mesleğinizde ilerlemeniz için, büyük bir fırsat sunacak.

Konusunda uzmanlaşmış ve popülerleşmiş uzmanlarla soru cevap yapma olanağını da bulacağınız bu büyük zirve; farkındalık kazanmanız ve gelişiminizde de büyük bir rol oynayacak.

Psikolojinin Birçok Yüzünü Keşfedin

Psikoloji alanında birçok farklı yönü, farklı konuşmacılardan keşfedeceğiniz büyük zirveye indirimli bilet fiyatları üzerinden katılabileceksiniz. Yapmanız gereken tek şey; eğitim ve gelişim alanında büyük etkinliklere imza atan Alfa Etkinlik ana sayfasına giriş yaparak, seminer için bilet almaktır.

Bilet alırken; ön kayıt yaptırma fırsatını buluyorsunuz. Alfaetkinlik.com sayfası üzerinden “bilet satın al” bölümüne giriş yaparak, ön kaydınızı oluşturabilir ve seminer kontenjanı dolana kadar, biletinizi kredi kartını 9 taksit ya da havale/EFT yöntemiyle alabileceksiniz.

Seminere katılacak olanların dikkat etmesi gereken konu ise; sözleşmeyi anlayarak okuyup imzalamak yanında e-posta ve telefon numaranızı doğru olarak vermek olacaktır.

Seminere katılım öncesinde ve kayıt sonrasında telefonunuza gelecek kayıt SMS ile özel kod sistemi size gönderilecek ve alacağınız dijital belgeyi, bu özel kod sistemiyle sorgulama imkânınız da olacak.

Etkinliği düzenleyen şirket:

Alfa Etkinlik Organizasyon Danışmanlık Menajerlik Yazılım ve Ticaret LTD. ŞTİ.

Websitesi: alfaetkinlik.com

Instagram adresi: @alfaorg