Türkler beyaz "altın" diyor: Damarlarda yağ bırakmıyor! Tam bir vitamin deposu... Beyaz leblebi, faydaları saymakla bitmeyen bir çerez. Beyaz altın olarak adlandırılan leblebi, protein ve lif deposu açısından oldukça zengin. Üstelik tam bir vitamin deposu.

Çayların yanına koyduğumuz beyaz leblebi, faydalarıyla da göz doldurmaya başladı.

Beyaz altın olarak adlandırılan leblebi düşük kalori oranıyla dikkatleri çekiyor.

Beyaz leblebinin 100 gramında 58 gram karbonhidrat, 19 gram protein, 5 gram yağ ve neredeyse 7,5 gram lif bulunduğu biliniyor.

A ve C vitaminlerini içeren beyaz leblebinin içerisinde ayrıca, odyum, potasyum, kalsiyum ve demir bulunuyor.

Güçlü protein kaynağı olan beyaz leblebi hem spor yaparak kas yapmaya çalışanların hem de et tüketmeyenlerin dostudur. Üstelik mide asidini dengeler ve bu sayede mide sorunlarını ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Kilo vermeye de yardımcı oluyor

Diyet listelerinde ilk sıralarda yer alan beyaz leblebi içerdiği lif maddesi sayesinde uzun süre tokluk verirken, kısa sürede de kilo vermeye yardımcı olur. İçerdiği az yağ nedeniyle bölgesel kilo almayı da önler.

Bağışıklık sisteminin dostu

Lifli yapısıyla sindirimi düzenleyen beyaz leblebi bağırsak hareketlerini dengeler ve kabızlık, şişkinlik problemlerinin önüne geçer.