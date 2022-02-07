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    TURKOVAC, Ankara'da 5 hastanede uygulanıyor

    İlk olarak şehir hastanelerinde uygulanan aşının diğer hastanelere dağıtımı gerçekleştirildi.
    • AA
    • 07.02.2022 - 11:06
    • Güncelleme : 07.02.2022 - 11:08
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    TURKOVAC, Ankara'da 5 hastanede uygulanıyor

    Koronavirüs salgınına karşı yerli imkanlarla üretilen TURKOVAC aşısı, gün geçtikçe daha fazla hastanede uygulanıyor.

    Pandemiyle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmasına 30 Aralık 2021'de şehir hastanelerinden başlanan TURKOVAC'ın yapıldığı hastane sayısı her geçen gün artıyor.

    TURKOVAC'IN UYGULANDIĞI HASTANE SAYISI ARTTI

    Bu kapsamda başkentte daha önce yalnızca Ankara Şehir Hastanesi'nde uygulanan TURKOVAC aşısı, bugünden itibaren Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptırılabilecek.

    TURKOVAC, Ankara da 5 hastanede uygulanıyor #1

    AŞI RANDEVUSU ALMA YÖNTEMİ

    Vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğine tıklayarak TURKOVAC'ı seçmelerinin ardından karşılarına çıkan hastanelerden randevularını oluşturabiliyor.

    Ayrıca Alo 182 hattından da aşı randevusu alınabiliyor.

    MHRS'YE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN


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