Turkovac, Gaziantep'te 29'uncu gönüllüye uygulandı

Yerli aşının kentteki Faz-3 çalışmaları kapsamında aşılama yapıldı. Sağlık yetkilisi Çelikkıran, "Bütün vatandaşlarımızın gönüllü olmalarını istiyoruz" çağrısında bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları Gaziantep'te devam ediyor.

Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörü Akcan Yalçın Açıl, Mücahitler Ek Binası Kovid-19 Aşı Uygulama Merkezi'ne gelerek, gönüllü olarak Turkovac aşısı yaptırdı.

GAZİANTEP'TE FAZ-3 ÇALIŞMALARI

Hastanenin başhekim yardımcısı İbrahim Halil Çelikkıran, aşının Faz-3 çalışmalarının Gaziantep'te ekim ayında başladığını hatırlattı.

Bu çalışmanın çok merkezli olduğunu belirten Çelikkıran, şöyle konuştu:

VATANDAŞLARA 'GÖNÜLLÜ OLUN' ÇAĞRISI

"Türkiye genelinde yaklaşık 40 merkezde Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları devam ediyor. Ülke geneli yaklaşık 7 bin 400 gönüllü hedefleniyor. Şu anda biz de merkez olarak bugün 29'uncu gönüllümüze aşımızı yapacağız. Bütün vatandaşlarımızın gönüllü olmalarını istiyoruz. Bu anlamda 2 doz Sinovac aşısı olan ve bunun üzerinden en az 3, en fazla 9 ay geçmiş olan gönüllülere ulaşmaya çalışıyoruz.





"HEDEFİMİZ 200 GÖNÜLLÜYE ULAŞMAK"

18-60 yaş arasındaki tüm gönüllülerimiz uygun kriterleri sağladığı takdirde çalışmaya dahil edilebilecekler. Gönüllülerimiz 184 ya da e-nabız üzerinden başvuruda bulunabilirler. Gerekli irtibatı en kısa zamanda sağlıyoruz. 6 ay içerisinde merkezimizde inşallah hedefimiz 200 gönüllüye ulaşmak."

Konuşmanın ardından gönüllü Akcan Yalçın Açıl'a Turkovac aşısı uygulandı.