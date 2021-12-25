Turkovac'ın geliştiricisi Aykut Özdarendeli: Tüm dünyaya şifa olacak

Geliştirilen yerli koronavirüs aşısı Turkovac'a yönelik değerlendirme yapan Aykut Özdarendeli, aşının tüm dünyaya şifa olacağının altını çizdi.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında birçok ülke koronavirüs aşısı üretti.

11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görülmesiyle birlikte yapımına başlanan yerli aşı da, acil kullanım onayının ardından ilk sevkiyatını gerçekleştirdi.

Yerli aşı Turkovac’ın geliştiricisi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, aşıya yönelik olumlu mesajlar verdi.

SERİ ÜRETİM TESİSİNDE İNCELEME YAPTI

Yakın zamanda seri üretime geçecek olan Turkovac'ın her gün üzerine koyarak devam edeceğine inancını aktaran Özdarendeli, Turkovac aşısının seri üretiminin yapıldığı Şanlıurfa'daki tesiste incelemede bulundu.

AŞININ HİKAYESİNİ ANLATTI

Türkiye'de ilk koronavirüs vakalarının 11 Mart 2020'de görüldüğünü hatırlatan Özdarendeli, ilk olarak virüsü izole ederek çalışmalara başladıklarını söyledi.

Özdarendeli, daha sonraki süreçte ise yoğun bir çalışmayı üniversite, sanayi ve kamu iş birliği ve akademisyen arkadaşlarının desteğiyle gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"TÜM DÜNYAYA ŞİFA OLACAK"

Aşının kullanım onayı almasının bütün emek ve çabalarına değdiğini vurgulayan Özdarendeli, "Onayın alınmasından dolayı çok mutluyuz, oldukça uzun ve zorlu bir süreçten geçtik. Bu kamunun yaptığı önemli bir başarıdır. Turkovac aşısının acil kullanım onayıyla birlikte yaygın olarak üretilecek, sadece ülkemize değil dünyaya insanlara şifa olacaktır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Özdarendeli, pandemi sürecinin halen devem ettiğini dolayısıyla kendilerinin de çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ettiğini söyledi.

AŞAMA AŞAMA GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMALARI

Akademik kariyerinde inaktif aşılarla ilgili detaylı çalışmalarının bulunduğunu da aktaran Özdarendeli, şöyle konuştu:

"Klinik aşamalarda, deney hayvanlarında aşının etkinliğini ve güvenli olduğunu, çok yönlü çalışmalarımızla ortaya koyduk. Daha sonra Faz-1 çalışmaları Kasım 2020'de başladı, güvenlik oldukça önemliydi faz-1'de. Faz-1 çalışmaları 2021 Ocak sonunda bitti ve şubat ayında Faz-2 çalışmaları başladı ve onu da nisan ayında bitirdik ve gayet etkili, güzel sonuçlar elde ettik. Ardından da TUSEB'in Sağlık Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Faz-3 çalışmaları hazirandan bu yana devam ediyor. Bu noktada elde edilen veriler neticesinde otoritelere başvurularak Turkovac aşısının acil kullanım onayı aldı."





"KAPASİTE YÜKSELİR"

Türkiye'nin seri üretimle önemli bir aşamayı geçtiğine inandığını aktaran Özdarendeli, şunları kaydetti:

"Seri üretim yapılırken de yine üretimin daha fazla miktarda yapılması, optimizasyon çalışmaları devam edecek, varyantlar çıkıyor, aşının bu varyantlara karşı etkinliğine yönelik yine laboratuvar çalışmalarına da devam etmek lazım. Bu tür çalışmalar aşının kendisini daha da iyi üretilmesi ve daha etkili olması açısından da optimizasyon çalışmaları zaten bütün aşılarda devamlı olarak bilimsel anlamda devam edecek. Yakın zamanda seri üretimin oldukça yüksek kapasiteyle, her gün üzerine koyarak devam edeceğine inanıyorum."