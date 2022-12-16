Kış aylarının başlamasıyla beraber, ev hanımları turşu kurmakn için hazırlıklarını tamamladı. Ancak bazıları, turşu yaparken hangi tuzun kullanılması gerektiğini merak ediyor.

Kış - yaz demeden her mevsim tüketilen turşu, faydalarıyla öne çıkıyor. Kabızlığa iyi gelen ve vitamin veren turşu, kan basıncını da dengeliyor.

Kalbi korumaya yardımcı olan turşu ve turşu suyu, kanserden korumaya ve kanseri de önlemeye yardımcı oluyor.

Mutfaklardan ve sofralardan eksik etmediğimiz turşu, baş dönmesini de kökünden hallediyor. Özellikle hamilelerin aşerdiği turşu, dengeli tüketildiğinde tüm faydalarını vücudumuza almamıza destek veriyor.

Mide bulantısı ve mide ağrısı gibi sorunlarla da baş eden turşu, bir lokmada bile midenin rahatlamasını sağlıyor.

Ev hanımlarının kış aylarında yapmaya başladığı turşu zamanı gelirken, detayları da gündem oldu. Turşu kuracak olan hanımlar, hangi tuzun kullanılması gerektiğini merak ediyor.

Turşu kurulurken doğru tuzu kullanmak ve ölçüsünü iyi ayarlamak gerekiyor.Diğer türlü turşumuz, istediğimiz lezzeti vermeyebilir.

Peki, Turşu kurarken hangi tuz kullanılır? İşte yanıtı...

Turşu kurarken hangi tuz kullanılır?

Turşu yaparken klasik sofra tuzları yerine, iri taneli kaya tuzları kullanmak gerekiyor. Kaya tuzları daha sert bir yapıda olmaları nedeniyle, malzemeleri sofra tuzuna kıyasla çok daha iyi koruyor.

Hazırlanacak her 2 kg tuşu için 200 g kaya tuzu kullanılır. Suyun içine konulan kaya tuzu bir gece boyunca iyice eriyecektir. Ayrıca turşuda ne kadar fazla kaya tuz kullanılırsa turşunun yumuşama ihtimali de o kadar azalmaktadır.