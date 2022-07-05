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    Uçuğu geçirmenin doğal yolları! Evde uçuk tedavisi nasıl yapılır?

    Ciltte meydana gelen uçuk nasıl geçer? Doğal yollarla uçuklardan kurtulmak mümkün mü?
    • 05.07.2022 - 12:00
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    Uçuğu geçirmenin doğal yolları! Evde uçuk tedavisi nasıl yapılır?

    Ciltte meydana gelen ve güzelliğinize gölge düşüren uçuklardan kurtulmak için doğal tedavi şekilleri bulunuyor.Evde yapabileceğiniz basit yöntem ile uçuklardan kurtulabilirsiniz.

    Farklı sebeplerden dolayı meydana gelen uçuklar genelde dudak ve çene bölgesinde oluşmaktadır.Görüntüsü ve verdiği acı ile kabusa dönen uçuk yemek yemeyi ve konuşmayı engelleyebiliyor.

    Uçuğu geçirmenin doğal yolları! Evde uçuk tedavisi nasıl yapılır? #1

    Dudak ve ağız çevresinde ortaya çıkan bu uçuklar ortalama 5 ile 7 gün arasında geçerken bazı uçuklar daha uzun süre cildinizi rahatsız edebiliyor.

    Uçuğu geçirmenin doğal yolları! Evde uçuk tedavisi nasıl yapılır? #2

    Evde uygulayacağınız tedaviler ile uçuklardan kurtulabilirsiniz.İşte evde ucuğu geçirmenin yolları.

    Uçuğu geçirmenin doğal yöntemleri

    - 1 çay kaşığı aloe vera kremini uçuğun üzerine sürerek iyileşmiyi hızlandırabilirsiniz

    - Ekinezya bitkisi bağışıklık sistemini güçlendirme özelliğine sahip olduğu için uçuk oluşumuna karşı vücudu korur.

    - Günde iki kez nane yağını pamuk ile uçuklara sürerek hızlı şekilde sonuç alabilirsiniz.

    - Vanilya özü kullanarak uçuklardan kurtulabilirsiniz.Günde 3-4 kez pamuklu çubuk ile vanilyayı uçuklara sürerek sonuç alabilirsiniz.


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