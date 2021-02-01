Euro
8.8019
-0.94%
Dolar
7.2571
-0.85%
Altın
434.36
0.19%
Borsa
1.485
0.81%
Bitcoin
243.215
-0.36%
EXEN Coin
18.16
2.54%
12ºC
İstanbul
Puslu güneşli 12 C

    Uğur Dündar koronavirüs aşısı oldu

    Ünlü gazeteci Uğur Dündar, aile hekimliğinde koronavirüs aşısını yaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2021 - 10:46
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 10:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Uğur Dündar koronavirüs aşısı oldu

    Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadele kapmasına Çin’den sipariş ettiği CoronaVac aşıları uygulanmaya devam ediyor.

    30 Aralık 2020 tarihinde Türkiye’ye ilk partisi ulaşan inaktif koronavirüs aşıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda incelendikten sonra acil kullanım onayını aldı.

    13 Ocak 2021 tarihinde ise ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine uygulanan koronavirüs aşısı, daha sonra 14 Ocak tarihinden itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak belirlenen program dahilinde uygulanmaya başladı.

    "TEŞEKKÜR EDERİM"

    Bu kapsamda Türkiye genelinde aşılama çalışmaları devam ederken, gazeteci Uğur Dündar da sosyal medya hesabından aşı olduğunu açıkladı.

    Dündar, "Aşımı oldum. Çeşme 2 Nolu Aile Sağlık Merkezi'ndeki değerli hekim, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

    Uğur Dündar koronavirüs aşısı oldu #1

    Uğur Dündar koronavirüs aşısı oldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir