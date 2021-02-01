Uğur Dündar koronavirüs aşısı oldu

Ünlü gazeteci Uğur Dündar, aile hekimliğinde koronavirüs aşısını yaptırdı.

Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs ile mücadele kapmasına Çin’den sipariş ettiği CoronaVac aşıları uygulanmaya devam ediyor.

30 Aralık 2020 tarihinde Türkiye’ye ilk partisi ulaşan inaktif koronavirüs aşıları, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda incelendikten sonra acil kullanım onayını aldı.

13 Ocak 2021 tarihinde ise ilk olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerine uygulanan koronavirüs aşısı, daha sonra 14 Ocak tarihinden itibaren sağlık çalışanlarından başlayarak belirlenen program dahilinde uygulanmaya başladı.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Bu kapsamda Türkiye genelinde aşılama çalışmaları devam ederken, gazeteci Uğur Dündar da sosyal medya hesabından aşı olduğunu açıkladı.

Dündar, "Aşımı oldum. Çeşme 2 Nolu Aile Sağlık Merkezi'ndeki değerli hekim, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.