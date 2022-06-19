Uğur Şahin, güncellenmiş koronavirüs aşısı tartışmalarına değindi

Türk bilim insanı, "Vakit geçiyor. Aşı adaptasyonunu, en yeni verilere göre yapma imkanına sahip olmalıyız" dedi.

Biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucu ortağı Profesör Uğur Şahin, koronavirüs aşılarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Sağlık düzenleyicilerine seslenen Şahin, ilk başta klinik verilere gerek duymadan koronavirüsün son varyantlarını hedefleyen aşıları onaylayıp onaylamama konusunda ayın sonuna kadar karar verilmesi gerektiğini söyledi.

Koronavirüs aşısı uyarısı

Şahin, çalışmaların pandemide daha önce geliştirilen aşıların en son varyantlara karşı daha az etkili olduğunu gösterdiğini belirterek, Omicron'un, aşıların korumasından tamamen kaçan bir alt çeşidinin ortaya çıkabileceği konusunda uyardı.

Güncellenmiş aşılara hızlı geçiş tartışmaları

BioNTech CEO'su, güncellenmiş bir aşıya daha hızlı geçişe izin verilip verilmeyeceği konusundaki tartışmaların "acil" bir hal aldığını kaydetti.

Bazı çalışmalar, Omicron türünden önceki enfeksiyonların, yeni varyantlara karşı güçlü antikor yanıtı sağlamadığını gösteriyor.

Şahin: Vakit geçiyor

"Vakit geçiyor" diyen Şahin, BioNTech ve Moderna gibi hızlı mRNA teknolojisini kullanan aşılarda bile, varyant seçiminden aşıların seri üretimine kadar üç ay geçebileceğine dikkati çekti.

Financial Times'ın haberine göre, Uğur Şahin, "Ek klinik denemelere gerek kalmadan aşı adaptasyonunu en yeni verilere göre yapma imkanına sahip olmak faydalı olacaktır." diye ekledi.