Uğur Şahin ile Özlem Türeci, koronavirüsün yeni mutasyonlarına karşı uyardı

Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, koronavirüsün yeni mutasyonlarının aşıyı geçme riski olduğunu, bu yüzden yeni varyantlar oluşmadan tam aşılı korumanın yayılması gerektiğini belirtti.

BioNTech şirketinin CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs aşısına karşı geliştirdikleri mRNA aşısı ile takdir topladı.

ABD’li ortağı Pfizer ile birlikte dünyada onaylanan ilk koronavirüs aşısını geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci İngiliz The Times gazetesine açıklamalarda bulundu.

"MUTASYONLAR HENÜZ İLK AŞAMADA"

Koronavirüs'ün varyantları ile ilgili konuşan Türk bilim insanları, mutasyonların henüz ilk aşamada olduğunu söylerken, durumun çok daha farklı boyutlara ulaşabileceğini söyledi.

"AŞILAR, VİRÜSÜN SALDIRDIĞI YERLERDEKİ GEÇİŞLERİ ENGELLİYOR"

Varyantlar üzerine sorulan soruya Şahin, "Virüs mutasyona uğramaya devam edecek. Bu uzun bir savaş olacak ve halihazırda sadece mutasyonun ilk jenerasyonunu görüyoruz" derken, "Şu an kullanılan aşılar koronavirüsün vücuda saldıracağı alanlar olan burun, ağız ve ciğerlerdeki geçişi engelliyor" diye konuştu.

Prof. Dr. Uğur Şahin, "Bununla birlikte virüs oyunu değiştirecek yeni yetenekler diğer noktalardan geçiş yaparak hastalığı bulaştıracak yeni yollar bulabilir" şeklinde konuştu.

"MU VARYANTI OLMASA DA BAŞKA BİR MUTASYON AŞILARI GEÇEBİLİR"

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından ilgilenen varyant kategorisine alınan Mu Varyantı ile ilgili konuşan Şahin, verileri analiz ettiklerini belirterek, "Mu Varyantı, aşıların yarattığı korumayı geçemese bile başka bir mutasyon bunu gerçekleştirebilir" dedi.

"BAĞIŞIKLIK İÇİN ÜÇÜNCÜ DOZ İYİ BİR FİKİR"

Güçlendirici olarak üçüncü doz aşılamayı desteklediğini belirten Şahin, "Bağışıklık azalıp, enfeksiyon riski doğuracak seviyeye geldiğinde üçüncü doz aşı iyi bir fikir" şeklinde konuştu.

ÖZLEM TÜRECİ: "AŞININ DİĞER HASTALIKLARA KARŞI KULLANILACAĞI ANLAMINA GELMEZ"

Dr. Özlem Türeci ise, mRNA aşılarının gelecekte olabilecek alerji benzeri hastalıkları engelleyebileceğini belirtirken, "Aşının Covid-19’a karşı başarılı olması bunun diğer hastalıklarda da kullanılacağı anlamına gelmiyor. Bütün şartlar ve durumlar ile ilgili araştırma yapmalıyız" diye konuştu.