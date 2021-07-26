Uğur Şahin: Üçüncü doza ihtiyaç duyulmayabilir

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, üçüncü doz aşı tartışmalarına dahil olmak istemediklerini, kararın hükümetler tarafından verilmesi gerektiğini söyledi.

Türk bilim insanı Uğur Şahin, dünyada baskın tür haline gelen Delta varyantı ile güçlendirici olarak bilinen üçüncü doz aşıya ilişkin röportaj verdi.

Wall Street Journal’a konuşan Uğur Şahin, üçüncü doz aşının kullanılıp kullanılmaması konusunda halka tavsiye vermeyeceğini belirtti.

"TARTIŞMALAR BİZSİZ DEVAM ETMELİ"

Verileri yalnızca gerçek hayattan geldikleri gibi yorumlayacağını vurgulayan Şahin, "Bu tartışma bizsiz devam etmeli. Biz sadece veri sağlayacağız ve hükümetlerin bize ne istediklerini söylemeleri gerekecek" dedi.

"ÜÇÜNCÜ DOZA İHTİYAÇ DUYULMAYABİLİR"

Şahin, açıklamasına “Bazı kişiler arasında aşılamadan yedi ay sonra antikor seviyeleri düşse bile, aşı çoğu ağır hastalığa karşı korunmaya devam ediyor ve henüz üçüncü doza ihtiyaç duyulmayabilir” sözleriyle devam etti.

"HÜKÜMETLER KENDİLERİ KARAR VEREBİLİR"

Her ülke hükümetinin bu konuda kendi kararını vermesi gerektiğini dile getiren Şahin, “Ülkeler, kırılgan ve riskli gruptaki insanlara ekstra doz aşı verip vermeme konusunda kararı kendileri almalı” diye konuştu.