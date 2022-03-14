Petrol
109.07
-3.20%
Euro
16.24
0.61%
Dolar
14.84
0.51%
Altın
942.51
0.13%
Borsa
2070
0.79%
Bitcoin
583.602
0.52%
BTXN Coin
39.38
0.66%
Bitexen
-1ºC
İstanbul
Kısmen güneşli -1 C

    Ukrayna’daki kanser hastası çocuklar, trenle Polonya'ya sevk edildi

    Kanser hastası 58 çocuk, içinde ameliyathaneye dönüştürülmüş bölümler, doktor ve hemşirelerin bulunduğu özel trenle Polonya'ya sevk edildi.
    • İHA
    • 14.03.2022 - 09:16
    • Güncelleme : 14.03.2022 - 09:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna’daki kanser hastası çocuklar, trenle Polonya'ya sevk edildi

    Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon devam ederken savaş, tedavileri süren kanser hastası çocukları da etkiledi.

    Savaş koşulları dolayısıyla gerekli tedaviyi alamayan 58 çocuk, içinde ameliyathaneye dönüştürülmüş bölümlerin de bulunduğu özel trenle Ukrayna’nın Lviv kentinden Polonya'nın Kielce kentine sevk edildi.

    SAĞLIK GÖREVLİLERİ GARDA KARŞILADI

    Çocuklara yolculukları boyunca ailelerinin yanı sıra doktorlar ve hemşireler de eşlik etti. Ameliyathaneli treni Kielce Tren Garı'nda, 100 kadar sağlık görevlisi karşıladı.

    Ukrayna’daki kanser hastası çocuklar, trenle Polonya ya sevk edildi #1

    ZELENSKY’NİN EŞİ, TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin eşi Olena Zelenska, sosyal medya aracılığıyla Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve eşi Agata Duda ile Profesör Doktor Piotr Czaudern'e Ukraynalı kanser hastası çocuklara yardımlarından ötürü teşekkür etti.

    Ukrayna’daki kanser hastası çocuklar, trenle Polonya ya sevk edildi #2

    2 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

    Swietokrzyski Voyvodalığı Basın Sözcüsü Marzena Chodakowska yaptığı açıklamada, 58 çocuktan durumu ağır olan 2’sinin Kielce ve Jedrzejow'daki hastanelere, birkaçının ise ambulanslarla Almanya'ya gönderildiğini bildirdi.

    73 ÇOCUĞUN POLONYA’YA GETİRİLMESİ PLANLIYOR

    Chodakowska, çocukların geri kalanlarının şimdilik Bocheniec'teki Unicorn Mariana Wilemskiego Kliniği'ne götürüldüğünü, önümüzdeki günlerde ise ülke çapında bulunan uzmanlık hastanelerine gönderileceğini ifade etti.

    Chodakowska, çocukların bazılarının ise yine önümüzdeki günlerde diğer ülkelere transferinin yapılacağını aktardı.

    Ukrayna'dan Polonya'ya toplamda 73 kanser hastası çocuğun gelmesi planlanıyor.

    Ukrayna’daki kanser hastası çocuklar, trenle Polonya ya sevk edildi #3


    İlginizi Çekebilir

    Belçika, 10 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu
    Ekonomi

    Belçika, 10 milyar euroluk Rus varlığını dondurdu

    Antalya'da kar, deniz ve güneş keyfi
    Yaşam

    Antalya'da kar, deniz ve güneş keyfi

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir
    Mtm

    Bitcoin, size zengin olma şansı verir

    Görüş Bildir