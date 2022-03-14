Ukrayna’daki kanser hastası çocuklar, trenle Polonya'ya sevk edildi

Kanser hastası 58 çocuk, içinde ameliyathaneye dönüştürülmüş bölümler, doktor ve hemşirelerin bulunduğu özel trenle Polonya'ya sevk edildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri operasyon devam ederken savaş, tedavileri süren kanser hastası çocukları da etkiledi.

Savaş koşulları dolayısıyla gerekli tedaviyi alamayan 58 çocuk, içinde ameliyathaneye dönüştürülmüş bölümlerin de bulunduğu özel trenle Ukrayna’nın Lviv kentinden Polonya'nın Kielce kentine sevk edildi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ GARDA KARŞILADI

Çocuklara yolculukları boyunca ailelerinin yanı sıra doktorlar ve hemşireler de eşlik etti. Ameliyathaneli treni Kielce Tren Garı'nda, 100 kadar sağlık görevlisi karşıladı.

ZELENSKY’NİN EŞİ, TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin eşi Olena Zelenska, sosyal medya aracılığıyla Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve eşi Agata Duda ile Profesör Doktor Piotr Czaudern'e Ukraynalı kanser hastası çocuklara yardımlarından ötürü teşekkür etti.

2 ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Swietokrzyski Voyvodalığı Basın Sözcüsü Marzena Chodakowska yaptığı açıklamada, 58 çocuktan durumu ağır olan 2’sinin Kielce ve Jedrzejow'daki hastanelere, birkaçının ise ambulanslarla Almanya'ya gönderildiğini bildirdi.

73 ÇOCUĞUN POLONYA’YA GETİRİLMESİ PLANLIYOR

Chodakowska, çocukların geri kalanlarının şimdilik Bocheniec'teki Unicorn Mariana Wilemskiego Kliniği'ne götürüldüğünü, önümüzdeki günlerde ise ülke çapında bulunan uzmanlık hastanelerine gönderileceğini ifade etti.

Chodakowska, çocukların bazılarının ise yine önümüzdeki günlerde diğer ülkelere transferinin yapılacağını aktardı.

Ukrayna'dan Polonya'ya toplamda 73 kanser hastası çocuğun gelmesi planlanıyor.