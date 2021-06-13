Ultra işlenmiş gıdalar, depresyon riskini artırıyor

Avrupa Beslenme Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre, düzenli olarak çok fazla tuz ve şeker içeren işlenmiş gıdaların tüketimi, depresif semptomları tetikleyerek depresyon riskini artırıyor.

Düzenli olarak ultra işlenmiş gıdalar tüketmenin, yaşamın ilerleyen dönemlerinde klinik depresyon geliştirme riskini artırdığı ortaya çıktı. Peki, düzenli tüketim olarak kabul edilen nedir?

Avrupa'da yaklaşık 15.000 gönüllü üzerinde yürütülen bir çalışmada günde dört porsiyondan fazla ultra işlenmiş gıda yiyenlerin, depresyon riskinin büyük oranda arttığı görüldü.

DEPRESYON RİSKİNİ YÜZDE 33 ARTIRIYOR

European Journal of Nutrition'da (Avrupa Beslenme Dergisi) yayınlanan çalışmada, 10 yıl boyunca takip edilen hiç depresyon yaşamamış toplam 14 bin 907 gönüllüde (ortalama yaş 36.7), bu süre zarfında klinik olarak teşhis edilen 774 yeni depresyon vakası tespit edildi.

Tüm durumlar eşit olduğunda ve diğer faktörlerden bağımsız olarak, ultra işlenmiş gıda tüketicilerinin, hiç veya çok az tüketen bireylere kıyasla, depresyon geliştirme riskinin yüzde 33 daha yüksek olduğu görüldü. Bu olumsuz etki, düşük düzeyde fiziksel aktiviteye sahip kişilerde daha da fazlaydı. Depresyonla ilgili bu yeni sayılabilecek bulgu, obeziteden kalp hastalıklarına kadar birçok zararı bulunan aşırı işlenmiş ürünlerin bir başka sağlık zararını daha ortaya koymuş oldu. Depresif semptomları değerlendiren, ancak klinik depresyon vakalarını değerlendirmeyen bir Fransız çalışması ise benzer sonuçlarla bu çalışmayı doğruladı.

ULTRA İŞLENMİŞ GIDALAR NELERDİR?

Gıdaları işleme derecelerine göre dört gruba ayırabiliriz:

İşlenmemiş veya minimum düzeyde işlenmiş gıdalar: Meyveler, sebzeler, tahıllar vb.

İşlenmiş mutfak malzemeleri: Tuz, şeker, tereyağı, sirke ve bitkisel yağlar.

İşlenmiş gıdalar: Konserve baklagiller, konserve sebzeler ve ekmek.

Ultra işlenmiş gıdalar: Hemen tüketilebilecek, yüksek enerji yoğunluğuna sahip, orijinal gıdadan çok az veya hiç içermeyen ve genellikle çok miktarda yağ ve tuz içeren, lif açısından fakir gıdalardır. Genellikle çekici bir şekilde paketlenirler ve arkalarında harika bir pazarlama yöntemi vardır.

Ultra işlenmiş olarak araştırmaya dahil edilen başlıca gıdalar; soğuk etler, şekerli içecekler, şekerli süt ürünleri, paketli kurabiye, dondurma, patates cipsi, hamur işleri, hazır çorbalar ve püreler, kızarmış yiyecekler, kahvaltılık gevrekler ve pizza gibi ürünlerdir. Bir gıdanın beşten fazla bileşeni varsa, muhtemelen aşırı işlenmiş olduğu kabul edilir.

Başta meyve, sebze ve baklagiller olmak üzere taze, işlenmemiş gıdaların tüketimine özen göstermeli ve ultra işlenmiş ürünlerin tüketiminden kaçınılmalıdır. Bu kapsamda, Akdeniz diyeti daha düşük depresyon riski ile ilişkilendirilmiştir.