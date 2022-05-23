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    Umman'da, koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı

    Vakaların azalmasının ardından Umman'da, koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tüm tedbirler kaldırıldı.
    • 23.05.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 09:58
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    Umman'da, koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarının etkisi ile vaka sayıları düşmeye başladı.

    Azalan vaka sayıları ile bağlantılı olarak, virüsün yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlamalar da gevşetildi.

    Umman’da, Koronavirüs Takip Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevcut veri ve istatistiklerin ülkede salgının giderek azaldığını gösterdiği ve alınan tüm tedbir ve kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi.

    Son olarak 13 koronavirüs vakası görüldü

    AA’nın haberine göre; Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise ülkede son olarak 13 vaka görüldüğü, 33 kişinin iyileştiği ve vefat eden kişi bulunmadığı aktarıldı.

    Umman da, koronavirüs kısıtlamaları kaldırıldı #1

    Toplam vaka 389 bin 473

    Ülkede toplam vaka sayısı 389 bin 473'e yükselirken, iyileşen sayısı 384 bin 669 oldu. Umman'da virüs sebebiyle şu ana kadar 4 bin 260 kişi hayatını kaybetti.


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