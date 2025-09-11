UNICEF: Obez çocuklar, düşük kilolu çocukları geçti

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde obez çocuk sayısı hakkında çarpıcı bir bilgi verdi.

Verilen bilgilere göre, ilk kez obez çocuk sayısı düşük kilolu çocuk sayısını geçti.

OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARDAN 10'DA BİRİ OBEZ

UNICEF'in 190'dan fazla ülkeden toplanan verilere dayandırdığı raporuna göre, okul çağındaki her 10 çocuktan 1'i obeziteden etkileniyor.

188 MİLYON ÇOCUK OBEZ

Obeziteden etkilenen 188 milyon çocuk, yaşamı tehdit eden hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

OBEZİTE ARTIYOR

2000 yılından bu yana 5-19 yaş aralığındaki çocuklarda düşük kilolu olma oranı yüzde 13'ten yüzde 9,2'ye gerilerken, obezite oranı yüzde 3'ten yüzde 9,4'e yükseldi.

SAHRA ALTI AFRİKA VE GÜNEY ASYA HARİÇ

Çocuklarda obezite oranı, Sahra Altı Afrika ve Güney Asya hariç dünyanın tüm bölgelerinde düşük kilolu olma oranını geçti.

AŞIRI İŞLENMİŞ GIDANIN PAYI YÜKSEK

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, obezitenin çocukların sağlığı ve gelişimini etkileyebilen bir endişe kaynağı olduğunu vurgulayarak, aşırı işlenmiş gıdaların giderek daha fazla meyve, sebze ve proteinin yerini aldığına dikkati çekti.