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    Ünlüler Saç Ekim Uzmanı Mehmet Hanifi Kutlar’ı tercih ediyor

    Ünlü Şarkıcı Oyuncu Berna Arıcı ezber bozdu. Genelde erkeklerin tercih ettiği düşünülen saç ekimi operasyonu yaptırdı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 11:28
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    Ünlüler Saç Ekim Uzmanı Mehmet Hanifi Kutlar’ı tercih ediyor

    Ünlü şarkıcı kendi sosyal medya hesabından paylaştığı videolar ve fotoğraflarla saç ekimi yaptırma hikayesinin seneler öncesinde karıştığı bir bayan kavgasında kaybettiği saçları tekrar kazanmak için bu operasyonu yaptırdığını söyledi.

    Şarkıcı saç ekimi sürecinin çok iyi geçtiğini ve çok memnun olduğunu yaz aylarına girmeden önce saçlarının çıkacağını ve sabırsızlandığını söyledi. Berna Arıcı Operasyonuyla baştan sona ilgilenen klinik koordinatörü Mehmet Hanifi Kutlar’ın bayan hastaların saç ekiminde muazzam bir başarısı olduğunu öğrendikten sonra tercih ettiğini belirtti.

    Ünlüler Saç Ekim Uzmanı Mehmet Hanifi Kutlar’ı tercih ediyor #1


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