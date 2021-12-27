Üreme sağlığını etkileyen 9 faktör

Kısırlık, en önemli ve karmaşık tıbbi ve sosyo-demografik sorunlardan biridir ve son yıllarda vakalarda büyük bir artış gözlemlenmiştir. İşte üreme sağlığını etkileyen ana faktörler ve ipuçları.

Günümüzde insanların modern yaşamının ortaya çıkardığı stres, su, atmosfer ve toprak kirliliği, tarımın kimyasallaşması, besin katkı maddeleri, hayatın hızlı ritmi ve yaşam biçimi üreme de dahil olmak üzere sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır.

Üreme sağlığı bir kişinin fiziksel, zihinsel ve sosyal durumunu da içeren genel sağlığının bir parçasıdır. Günümüzde üreme sağlığı ile sadece doktorlar değil, psikologlar ve sosyologlar da ilgilenmektedir.

Bu kapsamda gerçekten nelerin dikkate alınması gerektiğine birlikte göz atalım:





YAŞ

Yaş, müstakbel anne ve babalar için çok önemli bir faktördür. ABD'de yapılan bir araştırma, 2010 yılında çocuk sahibi olunan ortalama yaşın 23, 2020'de ise 27 olduğunu gösteriyor. Bu durum, üreme sağlığı açısından çok önemlidir. Hamileliğin ve normal seyrin için önemli olan östrojen ve progesteron üretimi yaştan etkilenir.

Bir çocuğun anne karnında hayatta kalma yeteneği keskin bir şekilde anne adayının yaşıyla ilgilidir. Rahim fibroidleri ve endometriozisler yaşla birlikte etkilenir. Ayrıca anne adayının yaşı, çocuğun Down sendromu ve otizm gelişimi riskinde de etkilidir.

Yaşın üreme sağlığı üzerindeki kötü şöhreti yalnızca kadınlar için geçerli değildir. Babanın yaşı da önemli bir göstergedir. Apert sendromu, şizofreni, otizm, gibi ciddi durumlar gelişebilir. Bununla birlikte, erkeklerde yaşla birlikte ana üreme hormonu olan testosteron seviyesi de azalır.

KİLO

Fazla kilolu ve aşırı zayıf olmak kısırlık vakalarında oldukça etkili bir faktördür. Kadınlarda adet düzensizliği ve yumurtlama bozuklukları görülürken, erkeklerde sperm hareketliliği ve testosteron üretimi azalır.

Tartıdaki rakamlar birçok kişi için endişe verici bir faktördür, ancak tıpta dikkate alınan bu faktör değil, vücut kitle indeksidir (VKİ). VKİ'nizi kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Bu, kilonuzun sağlıklı olup olmadığını kabaca anlamanın kolay bir yoludur.

İlk olarak boy ve kilonuzu ölçün. Boyunuzun metre cinsinden karesini alın ve kilonuzu kilogram olarak çıkan bu sayıya bölün.

Örneğin; 55 kg ve 1.74 m bir kişi için VKİ:

- 1.74 x 1.74 = 3.02

- 74 / 3.02 = 18.21

VKİ değeri 18.5 ile 24.9 arasındaki aralığa sahip kişiler kilo olarak sağlıklı kabul edilir. Bu çok önemlidir, ancak obezite teşhisi için tek gösterge değildir. Hem hamilelik hem de doğum için ve genel olarak sağlık için kemik, yağ ve kas dokusu oranı da dikkate alınmalıdır.

ZAMANINDA TEŞHİS

Herhangi bir sağlık sorununda herkes yardım istemez, hastaneye başvurmaz. Soğuk algınlığı semptomları ahududu ve ballı çay ile yenebilir ve bir kol ağrısına karşı yükü azaltmak ve bir ağrı kesici krem kullanmak yeterli olabilir. Aslında, bir uzmana gitmek için bu tür bahaneler çok tehlikelidir. Görünüşte zararsız olan bir sorun, ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir.

Uzmanlara başvurmadaki gecikme, erkeklerin düşük yaşam beklentisinin nedenlerinden biri olarak bile görülüyor. Saçma görünen belirtilerle uğraşmaktan utanmak üreme sağlığını da etkileyebilir. Ancak utanmanın çok maliyetli olabileceğini hatırlamak önemlidir. Birçok hastalık, örneğin leiomyom rahimde uzun süre asemptomatiktir ve tümör önemli bir zarara neden olmadan önce yalnızca bir uzman teşhis edebilir.

Kısırlık ve kanser başta olmak üzere kadın hastalıklarının önlenmesi için uzman muayeneleri son derece önemlidir. 18 yaşından itibaren her 3 yılda bir önleyici muayene önerilmektedir.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLAR

Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, yüksek alkollü içecekler nedeniyle, yılda üç milyon insan hayatını kaybediyor. Tütünde ise bu sayı çok daha fazla; sigara içenlerin neredeyse yarısı bu bağımlılık nedeniyle ölüyor.

Anne-baba adayları özellikle sağlıksız alışkanlıkları ve bağımlılıkları için risk faktörleri konusunda dikkatli olmalıdır. Annenin pasif içiciliği bile bebek için ciddi bir tehlikedir

Hamilelik sırasında sigara içmek, fetal büyüme geriliği ve diğer tehlikeli bozukluklarla ilişkilidir. Erken doğumların yaklaşık yüzde 5-8'i, düşük doğum ağırlıklı bebeklerin yüzde 13-19'u, ani bebek ölümlerinin yüzde 23-34'ü ve anormal gebelikle ilişkili nedenlere bağlı çocuk ölümlerinin yüzde 5-7'si hamilelik sırasında sigara içen annelerle ilişkilidir.

Sigara içen annelerden doğan çocuklarda bronşiyal astım, kolik ve obezite riski artar. Bu nedenle hamilelik döneminde sigarayı kesinlikle bırakmalısınız. Uzun süreli ve yoğun sigara içimi durumunda, hamile kadının vücudundaki stres düzeyini azaltmak için kademeli olarak bırakılmalıdır.

Sigara ve alkol kombinasyonu ölü doğum riskini 2 ila 3 kat daha fazla artırabilir. Ve babalar da burada rahatlamamalı; alkol tüketimi spermin bileşimini ve bir hamilelik durumunda çocuğun sağlığını etkiler.

Henüz doğmamış çocuğun sağlığı, bağımlılıktan vazgeçmek için değerli bir motivasyondur. Hemen size en yakın sağlık merkezine sigarayı bırakmak için başvurabilirsiniz. Uzmanlar vücudun durumu hakkında tavsiyelerde bulunacak ve size kötü alışkanlıklarla nasıl başa çıkacağınızı söyleyecektir.

CİNSEL ENFEKSİYONLAR

Bel soğukluğu, klamidya ve cinsel yolla bulaşan diğer birçok enfeksiyon uzun süre belirti vermeden devam edebilir ve yıkıcı gücünü biriktirir, sonunda kısırlığa yol açar. İnsan papilloma virüsü (HPV), birçok kişinin fark edemediği ve tedavi etmemeyi tercih ettiği hastalıklardan biridir, ancak bu yaklaşım da tehlikelidir. HPV sadece kısırlıkta artan riskle ilişkili değildir, aynı zamanda kanser riskini de artırır.

Bu nedenle, hamileliği planlamak ve özellikle müstakbel ebeveynler ve fetüs için tehlikeli olabilecek hastalıklar için önceden taramadan geçmek önemlidir. Böylece, gebe kalmadan önce hem hastalığın hem de tedavisinin vücut üzerindeki etkisiyle başa çıkmayı başarabilirsiniz.

Her iki ebeveyn de önleyici muayenelerden geçmelidir. Gelecekteki babanın üreme sistemi hastalıklarının zamanında tespiti ve tedavisi için bir uzmana danışması önerilir, çünkü erkekler tüm hamilelik başarısızlıklarının ve erken üreme kayıplarının yüzde 50'sinden sorumludur.

BESLENME

Yıllarca fast food ve hazır gıdalarla beslenmek ve gebelik planlamasından bir hafta önce sebze, esmer pirinç ve ıspanaklara geçiş anlamsız bir girişimdir. Beslenme sürekli olarak doğru olmalıdır. Ayrıca, sadece anneler diyet hakkında düşünmemelidir. Kısırlık vakalarının sadece üçte biri kadın faktörleriyle ilişkilidir, aynı miktar kadın ve erkek nedenlerinin birleşiminden kaynaklanmaktadır ve üçte biri beslenmenin de etkisi olan erkeklerin üreme sağlığını ifade eder.

Çölyak hastalığı veya düşük proteinli bir diyet, fetüste kardiyovasküler hastalıklara yol açabilir. Folat ve çinko gibi mineraller de potansiyel sperm miktarı veya kalitesi ve sağlıklı bir hamilelik için faydalıdır.

İdeal olarak hem kadın hem de erkek, planlanan hamilelikten en az 3 ay önce sağlıklı bir yaşam tarzına başlamalıdır. Yeterli miktarda folik asidin fetüste sinir sisteminin malformasyon riskini azalttığı kanıtlandığından, bir kadının folik asit almaya başlaması gerekir.

Sebzelerin, özellikle brokoli ve domatesin, erkek sağlığı üzerinde olumlu etkisi olabileceğini unutmayın. Ve elbette, hamilelik sırasında annenin diyetini izlemek özellikle önemlidir.

SPOR

Vücudu iyi durumda tutmak gerekir, ancak her şeyde olduğu gibi denge önemlidir. Aşırı fiziksel aktiviteden kaçınılmalıdır, çünkü anovülasyon ve kadınlarda progesteron üretimini azaltır. Ve erkekler özellikle spor yaparken yağ kullanımını sınırlandırmamalıdır. Testosteron yapısında yağlar bulunur, bu nedenle vücutta yağ eksikliği varsa ana erkek cinsiyet hormonu zarar görebilir. Steroid bağımlılığı da tehlikelidir; kas kütlesi kazanmak için alınan gıda takviyeleri ve ilaçlarda bulunabilirler ve kısırlığa yol açabilirler.

Hareketsiz yaşam tarzı da hamilelik için güvenli değildir. Hareketsiz bir yaşam tarzı, yalnızca gebe kalmadan önce değil, aynı zamanda en azından aşırı kiloya yol açabileceği için de tehlikelidir. Hamilelik sırasında obezite ilişkili düşük ve erken doğum riskinde artış, gestasyonel diyabet ve anestezi zorluğu gibi durumlar vardır. Yürüyüş yapmak, yüzmek ve hamile kadınlar için özel egzersizler yapmak, vücudunuzu sağlıklı ve ruh halinizi yüksek tutmanın harika yollarıdır.

STRES

Hamileliği ertelemenin yaygın bir nedeni, kariyer yapma arzusudur. Yüksek pozisyonlar, yüksek sorumluluk ve eşit derecede yüksek düzeyde stres içerir. Ve 21. yüzyılda herkes bu kelimeye alışmış olsa da sinirsel gerginliğin üreme işlevleri üzerindeki etkisi göz ardı edilemez.

Stres ve düşük fiziksel aktivite erkek cinsiyet hormonları ve cinsel işlevi üzerinde de etkilidir. Kadınlarda stres, yetersiz beslenme ve aşırı egzersiz ile birlikte, amenore (adet yokluğu) hastalığının gelişimi için bir risk faktörü haline gelir.

Ek olarak, başarısız gebe kalma girişimleri veya karmaşık bir hamilelik de strese neden olabilir. Bu durumda psikolojik destek alabilirsiniz.

YAŞAM KOŞULLARI

Çeşitli yaşam koşulları da üreme sistemi için tehlikeli olabilir. Örneğin ısıtmalı koltuklar ve sauna sperm aktivitesini olumsuz etkiler, spremler serinliği sever ve yüksek sıcaklıklara maruz kalmak onlar için yıkıcıdır.

Bazı ev kimyasalları, gıdalar ve plastik şişeler de üreme sağlığını etkiler. Tüm bunlar yumurtaların durumuna, spermin yapısına ve hatta embriyoya zarar verir. Gıda kaplarında, su şişelerinde ve teneke kutularda kullanılan bisfenol A maddesi özellikle fetüsü etkileyebilir. Maddenin izin verilen dozu hakkında kesin bir veri yoktur. Özellikle meyve ve sebzeleri kapsız yıkamak ve plastiklerde bekletmemek önemlidir.