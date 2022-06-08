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    Uşak'taki İlayda bebek, bağırsakları göğüs kafesinde doğdu

    Erken doğan İlayda bebek solunum güçlüğü çekince, bağırsaklarının karın boşluğu yerine göğüs kafesinde olduğu belirlendi. Ameliyata alınan bebek, 3 haftalık yoğun bakım tedavisi ardından taburcu oldu.
    • 08.06.2022 - 15:21
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 15:25
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    Uşak'taki İlayda bebek, bağırsakları göğüs kafesinde doğdu

    Uşak’ta 35 haftalıkken dünyaya gelen İlayda bebek, solunumda güçlük çekmeye başladı.

    Tedaviye alınan bebek, yapılan tetkiklerde bağırsakları olması gereken karın boşluğunda olmadığı saptandı ve acil bir şekilde Özel Denizli Tekden Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Bağırsaklarının göğüs boşluğunda olduğu belirlendi

    Burada bebeğin bağırsak gelişiminin karın boşluğu yerine göğüs boşluğunda olduğu, bu nedenle bağırsakların göğüs boşluğunu doldurarak akciğerlere bası yaptığını belirlendi.

    3 haftalık yoğun bakım tedavisi sona erdi

    İlayda bebek, yapılan başarılı ameliyat sonrası yoğun bakım ünitesinde 3 hafta boyunca tutularak taburcu edildi.

    Uşak taki İlayda bebek, bağırsakları göğüs kafesinde doğdu #1

    "Doğum sonrası solunumda güçlük çekti"

    Riskli bir ameliyat olduğunu belirten Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Afra Karavelioğlu, “Uşak’tan sevkli bir şekilde getirilen İlayda bebek, 35 haftalık 2 bin 50 gram olarak dünyaya geldi. Doğum sonrası solunumda güçlük çekmesi üzerine Uşak’ta tedavi altına alındı ve yapılan tetkiklerde bağırsakların olması gereken yerde olmadığı fark edildi ve acilen hastanemize sevk edildi.

    "Oldukça riskli bir ameliyattı"

    Burada muayene ve gereken tetkikleri yaptıktan sonra bebeğin bağırsak gelişiminin karın boşluğu yerine göğüs boşluğunda olduğu bu nedenle bağırsakların göğüs boşluğunu doldurarak akciğerlere bası yaptığını (konjenital diafragma hernisi) saptadık. Hem kilosu hem de doğum haftası dikkate alındığında oldukça riskli bir ameliyattı.

    "Bağırsakları karın boşluğuna yerleştirdik"

    Bağırsakları cerrahi müdahale ile göğüs boşluğundan alarak tekrar karın boşluğuna yerleştirdik. Yapılan ameliyatın ardından bebeği yeni doğan yoğun bakıma aldık. Ameliyat sonrasında yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 3 hafta boyunca tedavisini Doç. Dr. Osman Öztekin gerçekleştirdi ve 3 haftanın sonunda bebeği sağlıklı bir şekilde taburcu ettik. Bebeği sağlıklı bir şekilde aileye kavuşturduğumuz için mutluyuz. Ameliyat ettiğimiz ve sonrasında yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi görerek sağlığına kavuşan İlayda bebeğe ve ailesine geçmiş olsun.” şeklinde konuştu.

    "Hamileliğim boyunca bir sıkıntı yaşamadım"

    Bağırsakları karın boşluğunda olmayan İlayda bebeğin annesi, “İlayda erken doğumla 35 haftalık dünyaya geldi. Hamileliğim boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bebeğim nefes alamadığı için yoğun bakıma alındı. Ameliyat gerektiren önemli bir hastalığı olduğu ve Uşak’ta yapılamayacağı söylendi. Denizli Tekden Hastanesi’nde Hem Yenidoğan Yoğun Bakım olduğu hem de ameliyat yapılabildiği için bizi buraya sevk ettiler. Geldiğimizde doktorumuz Afra Hanım bağırsaklarının karın boşluğunda olması gerekirken göğüs kafesinde olduğunu ameliyat olması gerektiğini anlattı. Acilen ameliyata alındı. Ameliyat çok şükür çok iyi geçti. Daha sonra bebeğimi yeni doğan yoğun bakım ünitesine aldılar. Doç. Dr. Osman Öztekin, tedavi altına aldı." şeklinde konuştu.


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