Uyku bozukluğu olanlarda koronavirüs ölüm riski daha yüksek

Yeni bir çalışma, uyku bozukluğu olan kişilerin koronavirüse yakalanma riskinin diğer yetişkinlere göre normal olmasına rağmen, ölüm risklerinin daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

JAMA Network Open'da yayınlanan yeni bir çalışma, uyku apnesi veya diğer uyku bozuklukları olan hastalarda koronavirüs enfeksiyonu gelişirse, hastaneye kaldırılma ve ölüm riskinin oldukça yüksek olduğunu gösterdi.

Çalışma için, Cleveland Clinic Lerner Tıp Fakültesi'nde Prof. Dr. Pena Orbea ve ekibi, koronavirüs için test edilen yaklaşık 360 bin hastayı inceledi. Obezite, kalp ve akciğer hastalığı, kanser ve sigara gibi diğer faktörleri hesaba kattıktan sonra, uyku bozukluğu olan kişilerin şiddetli koronavirüs geçirme veya hastalıktan ölme riskinin yüzde 31 daha yüksek olduğu gözlemlendi.

Çalışma yazarı Reena Mehra, çalışmanın koronavirüs nedeniyle daha kötü sonuçlar için potansiyel risk altında olan başka bir grubun belirlenmesine yardımcı olduğunu ve bunun sağlık personelinin varlıkları ve kaynakları gereken yere yönlendirmesine yardımcı olabileceğini belirtti.

UYKU BOZUKLUKLARI VE KORONAVİRÜS

Neden uyku bozukluğu olan kişilerin ciddi koronavirüs geliştirme riski diğer yetişkinlere göre daha fazladır? Mehra, bir basın açıklamasında bunun arkasındaki kesin mekanizmanın bilinmediğini, ancak iltihaplanmanın rol oynayabileceğini belirtti.

Uyku apnesinin kendisinin vücuttaki iltihaplanmanın artmasına neden olduğunu belirten Mehra, uyku apnesi ve şiddetli koronavirüs enfeksiyonunun bağlantısının, akciğer dokusu da dahil olmak üzere organlarda hasara yol açan ezici bir iltihap yükü olan sitokin fırtınası ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Uyku bozukluklarının şiddetli koronavirüs riskini nasıl artırabileceğini ve ayrıca uyku bozukluğu olan hastaların koronavirüs nedeniyle daha kötü sonuçlar geliştirme risklerini sınırlamalarına nasıl yardımcı olabileceklerini daha iyi anlamak için çalışmalar devam ediyor.

OBSTRÜKTİF UYKU APNENİZ VAR MI?

Obstrüktif uyku apnesi sendromunda (OSAS), uyku sırasında solunum tekrar tekrar 10 saniye veya daha fazla durur. Bozukluk kanda daha az oksijenle sonuçlanır ve bu da diyabet, hipertansiyon, kalp krizi, felç ve obezite gibi kronik sağlık bozukluklarına yol açabilir.

Yüksek sesle ve kronik horlama OSAS'ın en sık görülen belirtileridir. Diğer belirtiler arasında gündüz aşırı uyku hali, uyku sırasında boğulma veya nefes nefese kalma, konsantrasyon eksikliği, huzursuz uyku ve sabahları baş ağrısı sayılabilir.

Aşırı kilo veya obezite, yetişkinlerde obstrüktif uyku apnesinin en yaygın nedeni olarak görülmektedir. Çoğu OSAS hastasının ya aşırı kilolu ya da obez olduğu bilinmektedir. Dar boğaz, yuvarlak kafa, hipotiroidizm, septum eğriliği ve sigara içmek OSAS riskini artırabilecek diğer bazı faktörlerdir.

Uyku Apnesi İçin Tarama

STOP-Bang Anketi, OSAS için yaygın olarak kullanılan bir tarama yöntemidir.

- Yüksek sesle horlar mısınız?

- Bütün gün yorgun, uykulu, yorgun mu hissediyorsunuzuz?

- Uyku sırasında nefesinizin kesildiğini (tıkanma) gözlemleyen oldu mu?

- Yüksek tansiyonunuz var mı?

- VKİ (vücut kitle indeksi) 35 Kg/m2'den fazla mı?

- 50 yaşın üzerinde misiniz?

- 40 cm'den büyük bir boyun çevreniz var mı?

- Cinsiyetiniz erkek mi?

0 ila 2 arası evet: Düşük OSAS riski

3 ila 4 arası evet: OSAS riski

5 ila 8 arası evet: Yüksek OSAS riski