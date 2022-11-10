'Uyudum ama hala yorgunum' diyorsanız dikkat! Arkasında başka nedenler olabilir...

Uyumanıza ve yeterince uykunuzu almanıza rağmen yaşadığınız yorgunluk, bazı durumlarda önemli bir hastalık belirtisi olabilir. İşte kaliteli uyku uyuma yöntemi ve yorgunluğun arkasındaki sebepler...

Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda uyku düzensizlikleri sıklıkla görülebilmektedir. Yeteri kadar uyku verimini alamama sorunu pek çok çalışan ve okula giden kişide görülürken, her gün uyku alamadan güne başlamak sağlık açısından büyük sıkıntılar doğurabilmektedir.

Yetersiz uykunun sebep olduğu hastalıklar şaşırtıyor

Yapılan bir bilimsel araştırma ile uzmanlar uyku üzerine çalıştı ve bilim insanları uykunun nasıl fayda sağlayacağı konusu hakkında bazı sonuçlara ulaştı. Yapılan araştırma ve bilimsel çalışmalar ışığında, uykusuzluğun beynimize ve vücudumuza çok ciddi etkiler koyduğu ortaya kondu. Öyle ki, düzenli ve yeterli uyku alınmamasının Alzheimer, kanser, kalp krizi, obezite, şeker, depresyon ve hatta intihara kadar varan ciddi durumlar yaşatabileceği açıklandı.

Ayrıca düzenli uyku stresi azalttığı gibi kalp-damar sistemine pek çok fayda da bulunuyor. Daha rahat ve kaliteli uyku uyumanın yolları ise çeşitli araştırmalarla ortaya kondu.

Yeterli ve sağlıklı bir uyku için ne yapılmalı?

Yapılan araştırmalar sonucunda vücudun kaliteli bir uykuya sahip olması için uyuduğunuz yerin serin olması gerektiği ortaya çıktı. Ayrıca dinlendirici bir uykunun gerektirdiği sıcaklık derecesi üzerinde duran uzmanlar uyunan yerin derecesinin 1 derece daha düşük olması gerektiğini de belirtti. Bu sebeple mutlaka her gün yatmadan önce odanızı havalandırmalısınız ve yatak odanızda termometre bulundurmalısınız. Bu sayede hem odanın sıcaklığını daha kolay ayarlayabilme imkanı bulabilir hem de hem de daha kaliteli bir uyku uyuyabilirsiniz.

Melatonin hormonu salgılanmazsa dikkat!

Ayrıca kaliteli bir uykuya dalmamızı sağlayen en önemli yollardan birisi melatonin hormonunun salgılanmasından geçmektedir. Bu sebeple uyumadan en az 1 saat önce led ışıkların hepsinden uzak durulması gerekmektedir. Yine düzgün bir uyku gerçekleşmediğinde, "mutluluk hormonu" adıyla bilinen melatoninin hormonu da salgılanmamakta ve bu da pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır.