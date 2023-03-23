Uyumakta zorlananlar için: Meditansiyon Vücudumuzun en büyük gereksinimlerinden olan uyku ihtiyacımızı tam olarak karşılamadığımızda vücut fonksiyonlarımız çoğu zaman görevini yerine getiremeyebiliyor. Bu sebeple derin uyku çok önemli. "Podcat" kanalında yayınlanan "Meditansiyon" içeriği tam olarak bu ihtiyacınızı yerine getirmenize yardımcı oluyor.

Uyku vücudumuzun en önemli ihtiyaçlarından biri. Özellikle mübarek Ramazan ayına girdiğimiz bu dönemde hepimiz sahur ile birlikte uykuya bir hayli ihtiyaç duyuyoruz.

Ancak birçoğumuz uykuya dalarken bir hayli zorluk çekiyor. Dünyada insan nüfusunun yalnızca yüzde 40'ı kafasını yastığa koyduğunda 5 dakika içinde uyuyabiliyor. Geri kalan yüzde 60, uykuya dalmakta zaman zaman sorun yaşayabiliyor.

Uyusa bile derin uyku ile kaliteli bir şekilde ihtiyacını karşılayamıyor. İşte yaşanan bu sorun için "Podcat" kanalında yayınlanan "Meditansiyon" podcast'i tam olarak ihtiyacınız olan şeyi sunuyor.

"Derin Uyku Meditasyonu" bölümünü dinleyenler hızlı ve rahat bir şekilde derin bir uykuya yolculuk yapıyor.

Eğer siz de uyku problemi yaşıyorsanız bu içeriği mutlaka dinlemelisiniz.

"Derin Uyku Meditasyonu"nu dinlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

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