Uzak durun! Meğer o besinler böbrek taşına neden oluyormuş...

Uzak durun! Meğer o besinler böbrek taşına neden oluyormuş...

Her yaş grubundan insanda görülebilen ve tedavi edilmediği takdirde sağlığı tehdit eden böbrek taşı, bazı besinlerin tüketimi ile ortaya çıkabilir. Peki, Bu besinler neler?

Her yaşta insanın yaşayabileceği bir sağlık sorunu olan böbrek taşı, dünya üzerinde özellikle Asya ve Uzak Doğu bölgesinde daha seyrek görülüyor.

Hindistan, Ortadoğu ve ülkemizde yaygın olan böbrek taşı, tedavi edilmediği taktirde üzücü durumlara sebebiyet verebilir.

Böbrek kaybına yol açabilen bu durum, birden fazla ve farklı belirti ile kendisini gösterebiliyor. Bu belirtiler arasında; şiddetli göğüs, karın ve bel ağrıları, bulantı ve kusma, idrarda kan olarak ortaya çıkabiliyor.

Birden fazla çeşidi olan böbrek taşından korunmak ve bazı tedavilerle kurtulmak mümkün olabiliyor.

Ancak böbrek taşından korunmak için yaşam kaliteniz ve yeme düzeninizle ilgili bazı fedakarlıklar yapmanız gerekiyor.

Bu fedakarlıkları yapmaya başlamadan önce, hangi besinin böbreklerinizin sağlığını olumsuz etkilediğini öğrenmeniz lazım.

BU BESİNLERDEN UZAK DURUN

Böbrek taşından korunmak ve kurtulmak için günde 2,5 litreye yakın su tüketmek gerekiyor. Su içmek böbrek sağlığı ve cilt sağlığını koruyarak, kuruluğun önüne geçiyor. Ayrıca daha canlı ve genç bir cilt görünümüne katkı sağlıyor.

Suyun dışında yine bol sıvı almak için portakal suyu ve greyfurt suyu, limon suyu gibi C vitamini içeren içecekleri tercih etmek gerekiyor.

Ancak tuzdan ve tuz içeren besinlerden uzak durmanız gerekli. Günde 1 çay kaşığından fazla tuz tüketilmemelisiniz. Tuz böbrekler için ciddi sıkıntılar doğurabilir.

Turşu ve hazır gıdalar gibi tuz oranı yüksek yiyeceklerin tüketiminden yine kaçınılmanız gerekiyor.

Ayrıca oksalattan zengin besinlerin tüketimi; (domates, bamya, pancar, ıspanak, pazı, ışgın otu, patates, fındık, fıstık, badem, susam, tahin, çikolata, dondurma vb.) böbrek taşlarını artırabilir.

Yine uzak durmanız gereken besinler arasında; ıspanak, pazı, pancar, bamya, mısır, taze fasulye, patates, domates, soya, maydanoz, dereotu, ebegümeci, roka blunuyor.