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    Uzmanlar: Aşırı işlenmiş gıdalar uyuşturucu gibi

    Doğal olmayan içeriklerle desteklenen işlenmiş gıdalarla ilgili uyarı yapıldı. Araştırmacılar, "Onlar artık yiyecek değil" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 17:29
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    Uzmanlar: Aşırı işlenmiş gıdalar uyuşturucu gibi

    Aşırı işlenmiş gıdaların tüketiminin yol açtığı sağlık sorunlarıyla ilgili uzmanlardan uyarı geldi.

    Bilim insanları, yüksek oranda işlenmiş gıdaların, sigara kadar bağımlılık yapıcı ve zararlı oldukları için "uyuşturucu" olarak yeniden sınıflandırılması gerektiğini savunuyor.

    Doğal olmayan tatlandırıcılar ve koruyucular içeriyor

    Araştırmacılar, donut, şekerli tahıl gevrekleri ve pizza gibi maddelerin 1990'larda sigarayı uyuşturucu olarak kabul eden resmi kriterleri karşıladığını iddia ediyor.

    Söz konusu gıdaların, yüksek miktarda doğal olmayan tatlandırıcılar ve koruyucular içerdiğini belirten Michigan Üniversitesi'nden Psikoloji Profesörü Ashley Gearhardt liderliğindeki araştırmacılar, obezite ve diğer kronik hastalıklarla ilgili sorunlara dikkati çekti.

    'Uyuşturucu' işlevi görüyor

    Yapılan çalışmada, bu gıdaların doğal gıdalardan tat ve doku olarak uzak olduklarından dolayı adeta bir "uyuşturucu" işlevi gördüğü belirtildi.

    Virginia Tech Üniversitesi'nde Sağlık Davranışları Araştırma Profesörü Alexandra DiFeliceantoni, şöyle dedi:

    "Onlar artık yiyecek değil"

    "Bunlar şeker ve yağ vermek için tasarlanmış endüstriyel olarak üretilmiş maddelerdir. Artık yiyecek değiller. Bağımlılık yapıcı maddeler vermek için gerçekten iyi tasarlanmış ürünlerdir."

    Uzmanlar: Aşırı işlenmiş gıdalar uyuşturucu gibi #1

    ABD'nin obezite tablosu

    ABD'de obezite krizi, büyük ölçüde aşırı işlenmiş gıdaların yaygınlığına bağlı olarak gelişiyor.

    Mail'in haberine göre, bahsi geçen gıdalar, bu ülkedeki beslenmenin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturuyor.

    Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne göre Amerikalıların yaklaşık yüzde 70'i obez.

    Uzmanlar: Aşırı işlenmiş gıdalar uyuşturucu gibi #2


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