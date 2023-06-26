Uzmanlar uyarıyor! Kurban Bayramı'nda et ve tatlıda aşırıya kaçmayalım Kurban Bayramı yaklaştı. Kurbanların kesileceği ve tatlı ikramların çoğalacağı bu bayramda yediklerimize dikkat etmemiz konusunda uzmanlar uyarıyor.

AA

Bayramda kırmızı et ve tatlı tüketimi hayli fazla oluyor.

Bu durum kalp, diyabet ve böbrek hastalarında sorunlara sebep olabiliyor.

Uzmanlara göre, Kurban Bayramı'nda et ve tatlıya gerektiğinde "hayır" diyebilmeliyiz.

Dr. Fatih Bayraktar da bu uzmanlardan biri.

Bayraktar, günlük et tüketimini bir öğünle sınırlı tutmak gerektiğini belirtiyor. Ve mümkünse kavurma ya da kırmızı etin olduğu öğünlerin öğle saatlerinde tercih edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Bu uyarı hem hasta hem de sağlıklı bireylere

Bayraktar'a göre, Kurban Bayramı dolayısıyla et ve tatlı tüketiminin arttığı öğünlerde hem hasta hem de sağlıklı bireyler kendilerini sınırlandırmalı.

Madde madde Kurban Bayramı'nda beslenme klavuzu

Bayraktar'ın konu ile ilgili bilgilendirmesi madde madde şöyle:

-Kırmızı et faydalı. İçeriğinde demir, çinko, fosfor, B grubu vitaminler gibi birçok faydalı element var. Ancak doymuş yağ ve kolesterol içeriği çok fazla. Görünür yağları temizleseniz dahi kırmızı ette ortalama yüzde 20 civarında yağ oranı var. Bu sebeple tüketilen miktar, yani porsiyon miktarı çok önemli.

-Fazla et ve çikolata tüketiminde mide yanması, gaz, şişkinlik, hazımsızlık gibi sağlık sorunlarının olabilir.

-Kalp hastalığı öyküsü, kalp ritim bozukluğu ve tansiyon hastalarında bu durum sindirim problemlerine neden olarak bir anda kötüleşmeye yol açabilir.

-Kalp damar hastalığı bulunanlar sakatat tüketiminden kaçınmalı.

-Günlük et tüketimini bir öğünle sınırlı tutmak gerekir.

-Mümkünse kavurma ya da kırmızı etin olduğu öğünlerimizi öğle saatlerinde tercih edelim.

-Ağır hamur tatlıları, şeker, aşırı yağlı, çok tuzlu ve yüksek kalori içeren yiyeceklerin yerine sebze ve meyve tüketimine ağırlık vermek gerekir.

-Bağırsak faaliyetlerimizin düzeni için günde iki adet kuru kayısı önerilebilir.

-Etin yanında pirinç pilavı, makarna yerine bulgur daha doğru tercih olur.

-Eti ilk gün pişirmekten kaçınalım. 1 gün dinlendirildikten sonra tüketilsin.

-Pişirme yöntemi olarak kızartma yerine fırınlama, ızgara veya haşlamanın tercih edilsin.

-Kavurma yapılacaksa, tereyağı veya kuyruk yağı koymadan kendi suyuyla kısık ateşte pişirmek sağlık açısından çok daha doğru olacaktır.

-Ayrıca Kurban Bayramı'nda bilinenin aksine her zaman olduğu gibi 4-5 öğüne yaymak daha doğru. Yani az ve sık yemek. Yediklerimizi çok iyi çiğneyelim lütfen.

-Kendimize birazcık daha sınır koymaya çalışalım. Kendimiz "dur" diyebilmeyi bilmeliyiz.