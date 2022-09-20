Üzüm çekirdeklerini sakın çöpe atmayın! Binbir derde şifa...

Birçok kişi üzüm çekirdeklerini atar ve bazı insanlar üzümün kabuğunu da çıkarır. Ancak üzüm çekirdekleri ve kabuğu tam bir şifa deposu...

Üzüm çekirdeği küçüktür, ancak sağlığa faydalı maddelerle doludur. Hemen hemen herkes üzüm çekirdeklerini atar. Aynı şey kabuğu için de geçerlidir ve üzüm kabuğu antioksidan maddelerin çok yoğun bulunduğu bir yerdir.

Birçok insan üzüm çekirdeklerini acı ve sert buldukları veya yenemeyeceklerine inandıkları için atar. Ancak üzüm çekirdeği yenilebilir ve sağlığa yararlı farklı özelliklere sahiptir.

Birçok faydası olan üzüm çekirdeği yağı ve ayrıca çeşitli besin takviyeleri üzüm çekirdeklerinden elde edilir. Üzüm çekirdeklerini tüketebilir ve üzüm çekirdeklerinden faydalanabilirsiniz.

Üzüm için kadar yumuşak olmadığı için atılan üzümün kabuğu da vücuda birçok fayda sağlar. Özellikle siyah üzüm veya kırmızı üzümün kabuğu asla atılmamalıdır.

Peki, üzüm çekirdeğinin ve kabuğunun özellikleri nelerdir ve neden yemeliyiz?

Vücudu genç tutuyor

Üzüm çekirdeği ve üzüm kabuğu; antioksidan etkileriyle bilinen, yani serbest radikallerin zararlı etkisine karşı koyabilen ve hücresel yaşlanmayı durdurabilen flavonoidler içerir.

Antioksidan maddeler, tüm organları destekleyerek ve vücudu oksidatif stresin tetiklediği bir dizi hastalıktan koruyarak daha yavaş ve daha iyi yaşlanmayı sağlar.

Üzüm çekirdeği ve üzüm kabuğu gibi flavonoidler açısından zengin yiyecekler yemek bu nedenle daha genç bir cilde, daha sağlıklı saçlara ve daha iyi bir görünüme sahip olmayı ve aynı zamanda daha uzun süre sağlıklı kalmayı sağlar.

Vücut içi iltihabı önlüyor

Üzüm çekirdeğinde ve kabuğunda bulunan flavonoidler ayrıca bir iltihap önleyici etkiye sahiptir. Üzüm çekirdeği ve kabuğunun tüketilmesi, birçok hastalığı tetikleyebilen iltihaplı durumları azaltmaya yardımcı olur.

Ek olarak, üzüm çekirdekleri ve üzüm kabuğu, kan sulandırıcı özelliklere sahiptir. Bunları düzenli olarak tüketmek beyin ve aynı zamanda damar sağlığını iyileştirir.

Üzüm çekirdeği ve kabuğunun iltihap önleyici etkisi, antioksidan ve kan sulandırıcı etkisi ile birleştiğinde, beyin, kalp ve damar hastalıklarının başlangıcına karşı koruma sağlar ve kanser riskini azaltır.

Kalp krizi ve felç gibi kalp ve damar hastalıklarına karşı siyah üzümün kabuğunda bulunan resveratrol maddesinin koruma etkisinin çok büyük olduğu bilinmektedir.

Bacaklardaki şişliği azaltıyor

Üzüm çekirdeğinde ve üzüm kabuğunda bulunan proantosiyanidinlerin alımı, bacakların ve ayakların şişliğini önler.

Hareketsiz bir yaşam tarzına sahip olan veya ayakta çok fazla zaman harcayan kişiler, günün sonunda bacaklarında şişlik ve ağırlık hissi yaşayabilirler.

Bu durum, üzüm çekirdeği ve üzüm kabuğu tüketerek hafifletilebilir.