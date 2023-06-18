Uzun süre evden çalışmanın zararı: Kalıcı şekil bozuklukları Koronavirüs salgını sırasında kısıtlamaların verdiği zorunlulukla evden çalışmanın sayısı arttı. O zamandan bugüne yerleşen bu uygulamanın dezavantajlarından biri de hareketsizlik olarak karşımıza çıkıyor.

AA

Sürekli evden çalışanları zor bir süreç bekliyor.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki: Evden çalışanların akıl sağlığı bozulacak, sırtı kalbur olacak, sırtı ve boynu ağrıyacak, elleri pençe şeklini alacak, bağışıklık sistemi bozulacak, depresyona girecek ve aşırı kilo alacak.

Yapılan bir araştırma, koronavirüs döneminde oldukça yaygınlaşan evden çalışmanın uzun süre devam etmesi halinde kalıcı şekil bozukluklarına neden olabileceğini ortaya koydu.

Dailymail'in haberine göre, Furniture at Work araştırmacıları, evden çalışan insanların 70 yıl sonra neye benzeyeceklerine dair bir çalışma yaptı.

Deneyler sanal karakter Anna üzerinde yapıldı

Araştırma ekibi, İngiltere'de evden çalışanların üçte birinin evlerinde özel bir çalışma alanı olmadığını tespit eden Leeds Üniversitesi araştırmasını kullanarak "Anna" adını verdikleri sanal bir karakter oluşturdu.

Furniture at Work araştırmacıları, şu açıklamayı yaptı:

Evden çalışmak için uygun bir ortama sahip olmamanın etkilerini görselleştirmek için bilimsel araştırmalardan yararlandık ve geleceğin uzaktan çalışanlarının nasıl görünebileceğini ortaya çıkarmak için sağlık uzmanlarıyla çalıştık.

Akıl sağlığı tehlikede

Araştırmacılar, oluşturulan sanal karakter Anna'nın geleceği hakkında şu ifadeleri kullandı:

Anna, sürekli teknolojik cihazlar kullanması, uzun süreler ekrana bakması ve uygun olmayan duruşu nedeniyle birçok fiziksel bozuklukların yanı sıra muhtemelen akıl sağlığı sorunlarıyla da karşı karşıya kalacak.

"Sırtı kamburlaşacak"

Çalışmada, "Anna"nın yatakta çalışması nedeniyle sırtının kamburlaşarak omuzlarının şeklinin bozulacağı, sürekli ekrana bakmaktan gözlerinin kızararak şişeceği belirtiyor.

"Fare tutmaktan elleri pençe şeklini alacak"

Uzmanlar Anna'nın ve uzun saatler fare tutmaktan ellerinin pençe şeklini alacağı kaydedildi.

"Aşırı kilo alacak"

Bunlara ilave olarak hareketsizlik nedeniyle aşırı kilo alma potansiyeline sahip "Anna"nın yeterli temiz hava alamaması nedeniyle bağışıklık sisteminin zayıflayacağı, sürekli endişe içinde ve depresyonda kalacağı belirtildi.

Hareket tavsiye ediliyor

United Medical Education'ın kurucusu Brian Clark, "Evden çalışanlar, sırt ve boyun ağrısından kaçınmak için vücutlarını esnetmek ve hareket etmek üzere düzenli aralar vermelidir." diyerek sürekli evden çalışanların özel bir çalışma alanı oluşturması tavsiyesinde bulundu.

"20-20-20" kuralı

Proactive Healthcare Direktörü Sarah Gibson ise "20-20-20" kuralına dikkat çekti.

Gibson, "Her 20 dakikada bir 20 saniye boyunca ekranınızdan başka bir yere bakın ve 20 feet (yaklaşık 6 metre) uzaktaki bir nesneye odaklanın" ifadelerini kullandı.