Uzun süre formda kalmanın formülü: 3D kuralı

Sürdürülebilir bir kilo verme rutinine girmenizi sağlayacak 3D beslenme formülü sayesinde hayal ettiğiniz görüntüye kavuşmaya ne dersiniz?

Hızlı kilo vermeyi vaat eden çok sayıda moda diyeti internette dolaşırken, bunların çoğu uzun vadede etkili değildir. Kilo vermeyi, zinde ve sağlıklı bir yaşam sürmeyi hedefleyen insanlar için kilo verme yolculuğu, hiç şüphe yok ki zorlu ve mücadelelerle dolu hale geliyor.

Uzmanlar, belirli bir süre boyunca kilo vermek ve bunu sürdürmek için belirli bir gün veya ay boyunca değil, yaşam için bir rejim izlemeyi gerektirdiğini söylüyor. İşte, sağlıklı ve zinde olmak için kendinize uygun bir program uygulamanıza yardımcı olacak 3D kuralı hakkında bilmeniz gerekenler…

1. DOĞRU KALİTE

Bu çok temel bir şeydir ve uygulamaya başlandığından itibaren büyük bir değişim yaşamaya başlayabilirsiniz. Doğru kalite, temel olarak yiyecekleri kalori açısından değil, kalite açısından düşünmektir. Örneğin; aynı kaloriye sahip olacak miktarda kuruyemişi ve meyve suyunu ele alalım. İlk bakıldığında meyve suyu gözünüze daha masum bir seçenek gibi gelse de, kuruyemiş diyetiniz için daha uygun olacaktır. Kuruyemişte bulunan yaralı yağlar kilo verme sürecini desteklerken, aynı kaloriye sahip içtiğiniz meyve suyu kan şekerinizde ani değişimlere ve açlık hissetmenize sebep olacaktır.

2. DOĞRU ZAMANLAMA

İkinci şey doğru zamanlamadır; yani güneşle birlikte yemek yemeniz gerekir. Güneşle yemek yemek aynı zamanda erken kalkmanız gerektiği anlamına da gelir. Hava güneşli değilse, gün doğumundan 2-3 saat sonra uyanın. Her durumda, en geç saat 11'e kadar ilk öğününüzü mutlaka yemeniz gerekir. Ayrıca gün batımından sonra yemek yenmemelidir. Gün batımından sonra aktivitenizi ve yiyecek alımınızı en aza indirin, bu da saat 12'ye kadar uyanık kalmamanız gerektiği anlamına gelir.

3. DOĞRU MİKTAR

Üçüncü faktör doğru miktardır. Karbonhidratları, kalorileri ve yemeniz gereken porsiyonları ölçmek için uygulamaları kullanmayın. Yemeğinizi yavaş ve düzgün bir şekilde çiğneyin ve yemek yerken aynı anda birden fazla işi yapmayın. Bu size ne zaman duracağınız konusunda ipucu verecek ve aşırı yemediğinizden emin olmanızı sağlayacaktır.

Yemeğe başladığınızdan itibaren ancak 20 dakika sonra beyninize tokluk sinyallerinin ileteceğini unutmayın. Lokmalara arasında dinlenerek yemek yeme sürecini uzatabilirsiniz.