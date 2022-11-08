Hamile olmayan ancak hamilelik şüphesi yaşayanlar, "Vajinadan beyaz akıntı gelmesi hamilelik belirtisi mi?" sorusunu araştırıyor. Peki, Vajinadan beyaz akıntı gelmesi hamilelik belirtisi mi?

Anne olmak isteyen binlerce kadın, hamilelik döneminde vücudunda hangi belirtilerin meydana geleceğini merak ediyor.

Bu belirtileri öğrenmek isteyen binlerce kadın, internet üzerinden detaylarını araştırıyor.

Bazı anne adayları belirtilere hakimken, bazıları ise korku ve paniğe kapılabiliyor.

Özellikle hamilelik döneminde akıntı yaşayanlar, bu durumun bebeğin sağlığıyla alakası olup olmadığını merak ediyor.

Anne olmak isteyen ve bu şüphe ile hareket edenler ise bu akıntıların hamilelik belirtileri arasında yer alıp almadığını sorguluyor.

Bu kapsamda da, "Vajinadan beyaz akıntı gelmesi hamilelik belirtisi mi?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Vajinadan beyaz akıntı gelmesi hamilelik belirtisi mi? İşte yanıtı...

Vajinadan beyaz akıntı gelmesi hamilelik belirtisi mi?

Hamilelik belirtilerinde vajinal akıntı çok sık rastlanan bir durumdur. Alışılmışın dışında ve her zamankinden farklı renkte akıntı gelmesi normaldir.

Genellikle beyaz süt kıvamında bir akıntı gelir ve bir süre devam eder. Bazı kadınlarda daha açık veya biraz daha su gibi akıntı gelmesi de normal karşılanır.

Zararsız akıntı olarak bilinen bu hamilelik belirtisi bazı durumlarda kaşıntı hissi yaratabilir. Akıntıyla beraber kaşıntı veya yanma hissedilmeye başlandığında mutlaka doktora gidilmesi gerekir. Bu durum hamilelik dışında enfeksiyonel olabilir.

Hamilelik belirtileri