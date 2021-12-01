Euro
15.1356
-2.52%
Dolar
13.3578
-2.29%
Altın
764.71
-1.8%
Borsa
1.852
2.36%
Bitcoin
764.634
1.92%
BTXN Coin
50.93
-0.58%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Vajinal kaşıntıdan kurtulmak için evde uygulanan yöntemler

    Yaz ya da kış dönemlerinde ortaya çıkan ve kadınların hayatını olumsuz anlamda etkileyen vajinal kaşıntıdan kurtulmak için, evde doğal yöntemler uygulayabilirsiniz.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 15:44
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 15:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Vajinal kaşıntıdan kurtulmak için evde uygulanan yöntemler

    Kadınlar için vajinal kaşıntılar oldukça sıkıntılı ve zor anlara neden olabiliyor...

    Yaz ya da kış fark etmeden zaman zaman bu sorunu yaşayan kadınlar, kurtulmanın yollarını arıyor.

    Oldukça sık yaşanan bu durum herkesin başına gelebildiği gibi sebebi ise birden farklı olabilir.

    Bu sağlık sorununa neden olan durumları iyice analiz etmek ve tekrar yaşamamak için ortadan kaldırmak gerekiyor.

    Vajinal kaşıntıların bazı nedenleri basit olabilirken bazı nedenleri ise tehlikeli hastalıkları doğurabilir.

    Bu nedenle uzun süren vajinal kaşıntılar için bir doktora başvurabilir veya evde bazı yöntemler deneyebilirsiniz.

    Peki, Vajinal kaşıntı neden olur? Vajinal kaşıntı nasıl geçer? Evde hangi yöntemler uygulanabilir? İşte yanıtı...

    VAJİNAL KAŞINTININ NEDENLERİ

    • Enfeksiyon
    • Mantar
    • Kıl kurdu
    • Uyuz
    • Atopik dermatit
    • Seboreik dermatit
    • Kontakt dermatit
    • Vulvar intraapitelyal neoplazi
    • Paget hastalığı
    • Vulva kanseri
    • Stres
    • Aşırı kimyasal kullanımı
    • Sabunlar
    • Menopoz
    • Kremler
    • Merhemler
    • Deterjanlar

    VAJİNAL KAŞINTIYA İYİ GELEN UYGULAMALAR

    ELMA SİRKESİ

    Her derde deva olan elma sirkesini, vajinal kaşıntılardan kurtulmak için kullanabilirsiniz. Elma sirkesi antibakteriyel ve antifungal özellikleri bulunan mucizevi bir besindir. Bu nedenle her derde iyi gelir.

    Vajinal kaşıntıdan kurtulmak için ise 2 yemek kaşığı elma sirkesini ılık suyla karıştırın. Ardından bu su ile vajina bölgenizi iki ya da üç gün boyunca günde iki kez yıkayın.

    Vajinal kaşıntıdan kurtulmak için evde uygulanan yöntemler #1

    YOĞURT UYGULAMASI

    Vajinal kaşıntıdan kurtulmak için yoğurt kullanabilirsiniz. Günde iki defa yoğurdu bir bez yardımıyla kaşınan bölgeye sürün ve bol su ile durulayın.

    Ayrıca yoğurt sürmenin dışında da bolca yiyerek, bu sorundan kurtulabilirsiniz.

    PAPATYA ÇAYI

    Vajinal bölgenizde meydana gelen kaşıntıdan kurtulmak için bir papatya çayı hazırlayın. Ilık hale gelen çaya pamuk batırın.

    Ardından bu pamuğu kaşıntı olan bölgeye sürün. Günde 2 kez ve 15 gün boyunca, yavaş hareketlerle uygulayabilirsiniz.

    Vajinal kaşıntıdan kurtulmak için evde uygulanan yöntemler #2

    FESLEĞEN

    Fesleğen yaprakları anti mikrobik, antifungal ve anti bakteriyel özelliklere sahiptir. Bu nedenle mantar olan bölgeye iyi gelecektir.

    Su dolu bir kaba fesleğen yaprağı ilave edin ve kaynatın. Ardından 20 dakika boyunca suyu demleyin. Demlenen fesleğen suyunu günde iki kez için.

    BUZ TORBASI

    Vajinal kaşıntıdan kolayca kurtulmak için, kaşıntının olduğu bölgeye buz torbası ile kompres yapabilirsiniz.

    Bu yöntem sayesinde vajinal kaşıntı sorunundan kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz.

    BİTKİ ÇAYLARI

    Ayrıca yukarıda belirtilen uygulamalar dışında bitki çayları tüketmeniz, bu sorunu ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır. Bu bitki çayları ise şu şekilde;

    • Demirhindir Çayı
    • Ekinezya
    • Altın mühür
    • Kekik çayı
    • Zerdeçal
    • Çemen tohumu

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir