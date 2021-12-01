Vajinal kaşıntıdan kurtulmak için evde uygulanan yöntemler

Yaz ya da kış dönemlerinde ortaya çıkan ve kadınların hayatını olumsuz anlamda etkileyen vajinal kaşıntıdan kurtulmak için, evde doğal yöntemler uygulayabilirsiniz.

Kadınlar için vajinal kaşıntılar oldukça sıkıntılı ve zor anlara neden olabiliyor...

Yaz ya da kış fark etmeden zaman zaman bu sorunu yaşayan kadınlar, kurtulmanın yollarını arıyor.

Oldukça sık yaşanan bu durum herkesin başına gelebildiği gibi sebebi ise birden farklı olabilir.

Bu sağlık sorununa neden olan durumları iyice analiz etmek ve tekrar yaşamamak için ortadan kaldırmak gerekiyor.

Vajinal kaşıntıların bazı nedenleri basit olabilirken bazı nedenleri ise tehlikeli hastalıkları doğurabilir.

Bu nedenle uzun süren vajinal kaşıntılar için bir doktora başvurabilir veya evde bazı yöntemler deneyebilirsiniz.

Peki, Vajinal kaşıntı neden olur? Vajinal kaşıntı nasıl geçer? Evde hangi yöntemler uygulanabilir? İşte yanıtı...

VAJİNAL KAŞINTININ NEDENLERİ

Enfeksiyon

Mantar

Kıl kurdu

Uyuz

Atopik dermatit

Seboreik dermatit

Kontakt dermatit

Vulvar intraapitelyal neoplazi

Paget hastalığı

Vulva kanseri

Stres

Aşırı kimyasal kullanımı

Sabunlar

Menopoz

Kremler

Merhemler

Deterjanlar

VAJİNAL KAŞINTIYA İYİ GELEN UYGULAMALAR

ELMA SİRKESİ

Her derde deva olan elma sirkesini, vajinal kaşıntılardan kurtulmak için kullanabilirsiniz. Elma sirkesi antibakteriyel ve antifungal özellikleri bulunan mucizevi bir besindir. Bu nedenle her derde iyi gelir.

Vajinal kaşıntıdan kurtulmak için ise 2 yemek kaşığı elma sirkesini ılık suyla karıştırın. Ardından bu su ile vajina bölgenizi iki ya da üç gün boyunca günde iki kez yıkayın.

YOĞURT UYGULAMASI

Vajinal kaşıntıdan kurtulmak için yoğurt kullanabilirsiniz. Günde iki defa yoğurdu bir bez yardımıyla kaşınan bölgeye sürün ve bol su ile durulayın.

Ayrıca yoğurt sürmenin dışında da bolca yiyerek, bu sorundan kurtulabilirsiniz.

PAPATYA ÇAYI

Vajinal bölgenizde meydana gelen kaşıntıdan kurtulmak için bir papatya çayı hazırlayın. Ilık hale gelen çaya pamuk batırın.

Ardından bu pamuğu kaşıntı olan bölgeye sürün. Günde 2 kez ve 15 gün boyunca, yavaş hareketlerle uygulayabilirsiniz.

FESLEĞEN

Fesleğen yaprakları anti mikrobik, antifungal ve anti bakteriyel özelliklere sahiptir. Bu nedenle mantar olan bölgeye iyi gelecektir.

Su dolu bir kaba fesleğen yaprağı ilave edin ve kaynatın. Ardından 20 dakika boyunca suyu demleyin. Demlenen fesleğen suyunu günde iki kez için.

BUZ TORBASI

Vajinal kaşıntıdan kolayca kurtulmak için, kaşıntının olduğu bölgeye buz torbası ile kompres yapabilirsiniz.

Bu yöntem sayesinde vajinal kaşıntı sorunundan kısa süre içerisinde kurtulabilirsiniz.

BİTKİ ÇAYLARI

Ayrıca yukarıda belirtilen uygulamalar dışında bitki çayları tüketmeniz, bu sorunu ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır. Bu bitki çayları ise şu şekilde;

Demirhindir Çayı

Ekinezya

Altın mühür

Kekik çayı

Zerdeçal