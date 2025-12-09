Vakalar başladı: Bu hastalık "kaburga kıran" diye biliniyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tatildeyken hastalanmaktan daha kötü bir şey yoktur; özellikle de bu hastalık kötü kusma ve ishale neden oluyorsa...

CruiseMapper'a göre, Alman şirketi AIDA Cruises'a ait lüks yolcu gemisi AIDAdiva'da tam olarak bu yaşanıyor.

Gemi şu anda 133 günlük bir yolculukta ve ABD, İngiltere, Meksika, Japonya, Güney Afrika ve daha birçok ülkede çeşitli duraklar yapıyor.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) raporuna göre, 2.007 yolcu ve 640 personelden oluşan gemide 100'den fazla yolcu ve mürettebat üyesini etkileyen norovirüs salgını nedeniyle yolculuk pek de iyi başlamadı.

Raporda, şiddetli ishal ve kusma belirtileri gösteren hastaların izole edildiği ve "artırılmış temizlik ve dezenfeksiyon prosedürlerinin uygulandığı, ayrıca test için mide-bağırsak hastalığı vakalarından dışkı örnekleri toplandığı" belirtildi.

CDC verilerine göre bu, 2025 yılında bildirilen 21. gemi kaynaklı gastrointestinal salgın olurken, bunların 16’sının norovirüs kaynaklı olduğu belirtildi.

NOROVİRÜS ETKİSİ

Her yıl yaklaşık 21 milyon Amerikalıyı enfekte eden virüs, özellikle ileri yaş grubunda ölümcül olabiliyor.

Belirtiler genellikle virüse maruz kaldıktan 12–48 saat sonra başlıyor. Şiddetli kusma ve ishal nedeniyle vücudun hızla sıvı ve elektrolit kaybetmesi, ciddi dehidrasyona yol açabiliyor.

Bazı vakalarda ise kusmanın şiddeti nedeniyle kaburga çatlakları da yaşanıyor.