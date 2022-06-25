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    Varsa kanserli hücreleri yok ediyor, bağırsakları tazeliyor! 1 kaşık eklemek yetiyor...

    Bağışıklık sistemi dostu ve zararlı hücrelerle savaşan bamya tohumu, alternatif tıbbın gözdesi. İşte faydaları ve kullanım alanı...
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2022 - 16:04
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    Varsa kanserli hücreleri yok ediyor, bağırsakları tazeliyor! 1 kaşık eklemek yetiyor...

    Bamya son yıllarda bilim dünyası tarafından da popüler hale geldi ve birçok araştırmanın konusu oldu.

    Bamya tohumu, bamya bitkisinin içiden çıkan küçük çekirdeklerden oluşuyor.

    B ve C vitamini, potasyum, folik asit, demir, çinko ve kalsiyum açısından zengin bir besin. Eğer bamyayı sevmeyen biriyseniz, bamyanın tohumundan faydalanabilirsiniz.

    Alternatif tıpta yüzyıllardır kullanılan bamya tohumu, sağlık sorunlarının çözüme kavuşturulmasında sıklıkla tercih edilmektedir. Özellikle konu kanser ve bağırsak rahatsızlığı olduğunda, bamyo tohumu oldukça faydalı olmaktadır.

    Bamya tohumunun sağlığa faydaları

    Bamya tohumu, güçlü antioksidan özelliğine sahiptir ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesini sağlar.

    Antioksidan kaynağı olan bamya tohumu, bağışıklık sistemindeki rahatsızlıkların tedavisinde düzenleyicidir. Öte yandan grip, nezle gibi hafif hastalıklar ve kolon kanseri gibi ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılır.

    Bamya tohumu, insan vücudunda oluşabilecek tümör riskini en aza indirmesi sayesinde kansere karşı savaş açar.  Vücutta var olan tümör hücrelerinin ise çoğalmasını engeller.

    Düzenl tüketildiğinde bağırsakların temizlenmesine yardımcı olur ve sindirim sistemi sorunlarını çözüme kavuşturur.

    Varsa kanserli hücreleri yok ediyor, bağırsakları tazeliyor! 1 kaşık eklemek yetiyor... #1

    Yoğurt-bamya tohumu karışımı

    Tohumların daha rahat yenilebilmesi açısından öğütülmesi uygundur. Tohumlar toz haline getirilerek tüketilebilir. Toz halindeki bamya tohumuna yoğurt eklenerek sağlıklı bir karışım elde edilebilir.


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