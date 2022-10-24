Vazelinin cilde faydaları nelerdir? Vazelinin hiç duymadığınız kullanım alanları..

Vazelin kremin cilde inanılmaz faydaları bulunuyor. Vazelinin daha önce hiç duymadığınız yararlarını sizler için derledik..

Vazelin genellikle tüm evlerde bulunan bir krem çeşididir. Birçok yararı bulunan vazelin kuru ciltleri yumuşatmak için kullanılmaktadır. Kuru cilde düzenli olarak vazelin uygulanırsa cildin kuruluğunun azalacağı görülür.

Petrolden üretilen vazelin Robert Chesebrough isimli bir kimyager tarafından keşfedilmiştir. Birçok losyon, el kremi ve yüz bakım ürününün içerisinde bulunan vazelin özellikle kuru ciltler için çok yararlıdır.

Vazelin kremin faydaları

Vazelin içerisinde bulunan doğal yağlar sayesinde kaş ve kirpiklerin uzamasına yardımcı olmaktadır. Vazelini katı halde sürmeniz tavsiye edilmez. Vazelini benmari usülü eriterek kaşlarınıza uygulayabilirsiniz.

Kuru ciltler için etkili olan vazelin çoğunlukla kışın kuruyan ve çatlayan dudaklara uygulanırsa dudağın nemlenmesini ve yumuşamasını sağlayacaktır.

Vazelin ciltteki makyajı temizlemek isteyenlerinde en büyük yardımcısıdır. Yüzde bulunan makyajı vazelin yardımıyla kolaylıkla silebilirsiniz.

Kırışıklık gideren vazelin maskesi tarifi

Gerekli malzemeler;

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tatlı badem yağı

1 çay kaşığı vazelin

Hazırlanışı;

Maskeyi hazırlarken ilk yapmanız gereken vazelini eritmek olacak. Vazelini erittikten sonra yumurta sarısını ve kullanacağınız yağı üzerine ekleyin. Tüm malzemeler iyice birleşene kadar karıştırın. Elde ettiğiniz kremi yüzünüze sürün ve 1 saat kadar bekleyin. Cildiniz maskeyi iyice yedikten sonra ılık su ile yüzünüzü yıkayın.

Bu işlemi haftada 1-2 kez tekrarlayın. Bu sayede cildinizdeki kırışıklıkları yok edebilirsiniz..