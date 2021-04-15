Vertigo belirtileri nelerdir? Covid-19 stresi vakaları artırdı..

Koronavirüse yakalanma stresi insanlarda başka sağlık problemlerine de yol açıyor. Özellikle vertigo hastalığının artışına dikkat çeken uzmanlar, belirtileri de sıraladı. İşte vertigo belirtileri..

Dünya nüfusunun yüzde 10'u, Türkiye'de ise 25 milyon kişinin en az bir kez vertigo geçirdiği bilinmektedir.

Geçtiğimiz yıl mart ayından bu yana süre gelen pandemi süreci, diğer hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Özellikle son dönemlerde artan vertigo vakalarının koronavirüs endişesi nedeniyle ortaya çıktığı uzmanlar tarafından gözlemlendi.

Uluslararası Vestibüler Derneği Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, Kovid-19 sürecinde kişilerin yaşadığı endişe ve stresin, baş dönmesi sonucu vertigo vakalarının görülme sıklığını artırdığını bildirdi.

Peki vertigo nedir? Vertigo belirtleri nelerdir? İşte detaylar..

VERTİGO NEDİR

Vertigo genellikle hareket edilmeden oluşan baş dönmesi olarak tarif edilmektedir. Halk dilinde kristal oynaması olarak da bilinmektedir.

Kişinin günlük yaşamını zorlaştıran ve hayat kalitesini düşüren hastalıklar arasında yer almaktadır.

Halk dilinde kristal oynaması olarak bilinen “Bening Paroksismal Pozisyonel Vertigo” (BPPV) en sık görülen vertigo çeşididir. İç kulaktaki denge merkezinde bulunan kristallerin arka yarım daire kanallarına düşmesi sonucu oluşmaktadır.

VERGİTO BELİRTİLERİ

Vertigoda kişi kendisinin veya etrafındakilerin döndüğüne dair bir hisse kapılır.

Vertigoya bulantı, kusma, anormal göz hareketleri ve terleme eşlik edebilir. İşitme kaybı ve kulak çınlaması görülebilir.

Görme bozukluğu, yürümede zorlanma ve bilinç değişiklikleri tabloya eşlik edebilir. Vertigoya eşlik eden problemler vertigoya neden olan esas hastalığa göre değişiklikler gösterir.

Vertigo ile birlikte aşağıdaki belirtiler varsa hemen doktora başvurmalısınız:

Çift görme

Konuşma güçlüğü

Baş ağrısı

Kol ve bacaklarda güçsüzlük

Denge kaybı

Bilinç kaybı

KORONAVİRÜS VE VERTİGO

Covid-19 sürecinde kişilerin yaşadığı stresin, vertigo vakalarını artırdığını bildiren Prof. Dr. Nuri Özgirgin, "Kovid-19'un oluşturduğu stres ve anksiyete, vertigoyu tetikliyor ve görülme sıklığını artırıyor. Salgınla beraber artan çalışma saatleri, uykusuzluk, yoğun endişe ve stres vertigo vakalarında önemli artışa neden oldu." bilgisini paylaştı.