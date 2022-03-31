Virüs patojenlerinin küresel takibi için, DSÖ'den 10 yıllık plan

2022-2032 Salgın Potansiyeli olan Patojenlerin Genom Takibi Stratejisi hakkında açıklama yapan DSÖ, bilim insanlarının virüsleri anlık takip imkanına sahip olacağını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) internet sitesinden yaptığı yazılı açıklama ile virüslerin hastalık yapıcı mikroplarının tüm dünyada takip edilebilmesini sağlamak yaptığı 10 yıllık plan hakkında bilgi verdi.

Sitede, ‘2022-2032 Salgın Potansiyeli olan Patojenlerin Genom Takibi Stratejisi’ projesinin detaylarına yer verildi.

Açıklamada, planın, bundan sonra ortaya çıkan virüs patojenlerinin genetik benzerlik ve farklılıklarının tahlil etmeyi amaçladığı belirtildi. Bu sayede bilim insanlarının, virüsleri anlık takip imkanına sahip olacağı kaydedildi.

DÜNYADA GENOM TAKİBİ KAPASİTESİ YÜZDE 68’E ÇIKTI

Plan kapsamında tek bir patojen veya hastalık tehdidinin takip edilmeyeceği, her türlü virüsün yayılımını kontrol altında tutabilmek için dünya çapında genom takibinin güçlendirilmesinin amaçlandığı bilgisi paylaşıldı.

DSÖ'nün Mart 2021'deki verilerine göre dünya ülkelerinin yüzde 54'ünün genom takibi kapasitesine sahip olduğu, koronavirüs sayesinde Ocak 2022'de bu oranın yüzde 68'e çıktığı vurgulandı.

Buna karşın çoğu ülkede genom takibi sisteminin ya hiç olmadığı ya da zayıf kaldığı ifade edildi.

3 ÜLKEDEN BİRİNDE GENOM TAKİP SİSTEMİ YETERSİZ

Ortalama her 3 ülkeden birinde hala genom takibinin yeterli şekilde yapılamadığının belirtildiği açıklamada, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, çok sayıda ülkenin bu sistemi tek başına kurmakta zorlandığına vurgu yaptı. Ghebreyesus, “DSÖ'nün küresel stratejisi, bu konuda ileriye bakmamıza yardımcı olmakla birlikte herkes için birleştirici bir çalışma alanı sağlamaktadır." dedi.

“GENOM TAKİBİ, KRİTİK ÖNEM TAŞIMAKTADIR”

Ghebreyesus, bu stratejinin gerçekleştirilebilmesi için DSÖ'nün tüm ülkelerle iş birliği içinde çalışmayı beklediğini kaydetti.

DSÖ Sağlık Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan ise, "Genom takibi, bundan sonraki olası salgınlara karşı daha güçlü mücadele verilebilmesi için kritik önem taşımaktadır." değerlenmesinde bulundu.