Vücudu hastalıklara karşı korumanın 6 etkili yolu

Koronavirüs varyantı devam ederken vücudunuzu olası hastalıklara karşı korumanız için gerekli olan güçlü bir bağışıklık için yapmanız gerekenler…

Bağışıklık sistemimiz, vücudun herhangi bir enfeksiyona karşı ilk savunma hattıdır. Çoğu zaman bu bağışıklık sistemi, vücudumuzu zarar verebilecek bakteri ve virüslerden koruyarak olağanüstü bir iş çıkarır. Vücudumuzu viral bir enfeksiyonun yayılmasından korumamız gereken Kovid-19 gibi küresel bir pandemi zamanlarında, bu bağışıklık sistemi çok önemlidir.

Sağlığımız için bağışıklık sistemimizi güçlendirmeliyiz. Zorluk, bunun nasıl başarılacağında yatmaktadır. Bu amaca ulaşmak için, onun bir sistem olduğunu, yani bütünün bir parçası olduğunu hatırlamalıyız. Başka bir deyişle, onu tek başına güçlendiremeyiz. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için genel sağlığımız üzerinde çalışmalıyız. Diyetlerimizdeki ve yaşam tarzımızdaki değişiklikler bu hedefe ulaşmada kritik olabilir.

İşte, Kovid-19 gibi zamanlarda bağışıklığınızı güçlendirmenize yardımcı olacak ipuçları;

1. DENGELİ BİR DİYET SÜRDÜRÜN

Sağlığınızı korumak için vücudunuzun dengeli bir diyete ihtiyacı vardır. Bu, tüm besin gruplarını uygun miktarda dahil etmek anlamına gelir. Tipik bir yemek karbonhidratları, proteinleri, yağları, vitaminleri ve mineralleri içermelidir. Bu temel besinlerin her biri, sağlığımızı korumada önemli bir rol oynar ve herhangi bir gıdayı ihmal etmek, vücudun zayıflamasına neden olan eksikliğine neden olabilir. Örneğin yağlar, temel besin maddelerinin emilmesi ve organlarımızın korunması için gereklidir.

Dengeli bir diyet, toplam kalorinin yaklaşık yüzde 50-60'ını karbonhidratlardan, tercihen kompleks karbonhidratlardan, yaklaşık yüzde 10-15'ini proteinlerden ve yüzde 20-30'unu hem görünür hem de görünmez yağdan sağlamalıdır. Ek olarak, dengeli bir diyet, diyet lifi, antioksidanlar ve fitokimyasallar gibi olumlu sağlık yararları sağlayan diğer besleyici olmayan maddeleri de sağlamalıdır.

2. MULTİVİTAMİN TAKVİYELERİNİZİ KONTROL EDİN

Vitaminler ve mineraller bağışıklık sistemimizde çok önemli bir rol oynar. A, C, E ve D vitaminleri, bağışıklık sistemimizin ihtiyaç duyduğu en kritik vitaminlerden bazılarıdır. Bu vitaminler, bağışıklık sistemini kurarken hem vücudu hücre hasarına neden olan serbest radikallere karşı koruyan güçlü antioksidanlar içerir. Bir çalışma, C vitamininin soğuk algınlığı gibi viral enfeksiyonları önlemede, hastalık seyrini kısaltmada ve komplikasyonları önlemede yardımcı olabileceğini gösterdi.

Folik asit, demir, selenyum ve çinko, bağışıklık sistemimizi güçlendirmemiz gereken diğer temel besinlerdir. Ancak bu vitamin ve mineraller vücut tarafından üretilmez ve bu nedenle besinlerle düzenli olarak alınması gerekir. Multivitamin takviyeleri, diyetinizi tamamlamanın en kullanışlı yollarından biridir.

3. YETERİNCE UYUYUN

İnsan vücudunun düzgün çalışması için yedi ila sekiz saat arasında sağlıklı bir uykuya ihtiyacı vardır. Bağışıklık sisteminizi güçlendirme arayışınızda, tutarlı ve yeterli bir uyku programının önemini küçümsemeyin. Bu, vücudun bağışıklık tepkisini artırmaya, enfeksiyonla savaşmaya ve iltihabı engellemeye yardımcı olur. Ayrıca, uyuduğumuz zaman, vücut, hastalıklara yakalanma şansını azaltmak için zorunlu araçlar olan beyaz kan hücrelerini oluşturur ve serbest bırakır.

4. STRESİ UZAK TUTUN

Son birkaç yılda, zihin ve beden arasındaki bağlantıyı anlamaya büyük önem verildi. Stres gibi koşullar sadece moralinizi bozmakla kalmaz, aynı zamanda refahınız üzerinde de zararlı bir etkiye sahiptir. Nedeni ne olursa olsun stres, bağışıklık sistemini baskılayan bir element olan kortizol üretimini tetikler. Vücudun kendini koruma kapasitesini azaltır. Ayrıca kanda bulunan lenfositleri ve beyaz kan hücreleri arasındaki iletişimi de engeller. Yoga ve meditasyon, düşüncelerinizi kanalize etmenin ve stresten kaçınmanın bazı umut verici yollarıdır. Hatta tüm bu aktiviteler hem zihni hem de bedeni rahatlattığı için yürüyüşe çıkabilir ve biraz müzik dinleyebilirsiniz.

5. SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Günde en az 2 litre veya 8 bardak su içilmesi gerektiği bilinen bir gerçektir. Harika bir sıvı olan suyun birçok faydası vardır. Güçlü bir bağışıklık sistemi, bol miktarda su tüketmenin başlıca avantajlarından biridir. Su, toksinlerin ve diğer zararlı maddelerin vücuttan atılmasına da yardımcı olur. Herhangi bir rahatsızlığınız olsa bile, mümkün olduğunca çok su içmeniz tavsiye edilir. Bir değişiklik için biraz nane yaprağı ekleyebilir veya bir limon sıkabilirsiniz.

6. SİGARAYA HAYIR DEYİN

Çok zararlı bir alışkanlık olan sigaranın vücudunuz üzerinde feci etkileri vardır. Sigara ciğerlerimize bile zarar verir. Bağışıklık sisteminizin dengesini bozar, onu kırılgan bir durumda bırakır, herhangi bir hastalık veya enfeksiyonla savaşamaz. Birkaç araştırma raporuna göre, bağışıklık sisteminin arızalandığı ve vücudun sağlıklı hücrelerine ve dokularına zarar vermeye başladığı otoimmün bozuklukları bile tetikliyor. Bu alışkanlığı bırakmak samimi bir kararlılık gerektirse de, sigara karşıtı sakızlar, nikotin bantları, pastiller ve diğerleri gibi çeşitli ürünlerden bile yardım alabilirsiniz.