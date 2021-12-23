Vücudunuzu alkali hale getiren sebze ve meyveler

Bağırsak sağlığı için oldukça önemli bir yere sahip olan olan pH seviyesini kontrol altında tutmanızı sağlayacak alkali sebze ve meyveleri diyetinize dahil etmeye ne dersiniz?

Yemek siparişi vermek sadece birkaç dakikanızı alır ve bu, hayatı kolaylaştırırken çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirir. Sağlıksız yiyecekleri yeme eğilimindeyiz ve bağırsaklarımız yardım için bağırmaya devam ediyor. Bu aynı zamanda, iyi bir metabolizmanın keyfini çıkarmak ve sindirim sorunlarından korunmak için midenizin pH seviyelerini korumanın önemli olduğu anlamına gelir. Çözüm nedir? Alkali gıdalar içeren bir diyet en iyi seçenek olabilir.

Alkali gıdalar yemek vücudun pH'ını korumaya yardımcı olur, asit yükünü azaltır ve vücudun enerji seviyelerini yükseltir. Alkali diyet, vücut üzerinde alkali etkisi olan yiyecekleri tüketmeye odaklanır. Kanımız hafif alkalidir ve midelerimiz oldukça asidiktir, bu nedenle alkali gıdalar yemek pH'ın alkali tarafta korunmasına yardımcı olur.

Alkali bir diyet, daha fazla sebze, meyve tüketmeye, bol su içmeye ve şeker, alkol ve ayrıca vejetaryen olmayan gıdaların, özellikle et, süt ve işlenmiş gıdaların alımını azaltmaya vurgu yapar. Bu nedenle, yüksek pH seviyelerine sahip belirli sebze ve meyveleri eklemek, bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olur. İşte, günlük diyetinizin bir parçası haline getirmeniz gereken sebze ve meyveler;

1. SEBZELER

Brokoli: Bu yeşil sebze, sağlıklı kalmak için diyetinizde ihtiyacınız olan tek şeydir. Sağlıklı bağırsak bakterilerini, bağırsak sağlığını destekler ve bağışıklığınızı güçlendirir.

Ispanak: Bir dizi besin ve antioksidanla yüklü olan bu yapraklı sebze, bağırsak hareketlerinizi sağlıklı tutar ve midenizdeki asit seviyelerini korur.

Pancar kökü: Temel besinlerin yanı sıra lif, folat (B9 vitamini), manganez, potasyum, demir ve C vitamini ile doludur. Pancar ayrıca kan akışınızı, dayanıklılığınızı ve metabolizma hızınızı düzenlemeye yardımcı olur.

Fasulye: Fasulye, karaciğer yağlanması, çeşitli kalp hastalıkları, diyabet ve glikoz metabolizmasını kontrol altında tutmanıza yardımcı olan protein, folat, antioksidanlar vb. İçerdiği için en sağlıklı sebzelerden biridir.

Sebze suları: Sebze sularının özellikle kış mevsiminde tüketilmesi midedeki asit seviyesinin korunmasına yardımcı olur.

2. MEYVELER

Limonlar: Kilo kaybına yardımcı olabilecek ve kalp hastalığı, anemi, böbrek taşı, sindirim sorunları ve kanser riskinizi azaltabilecek yüksek miktarda C vitamini, çözünür lif ve bitki bileşikleri içerirler.

Greyfurt: A ve C vitaminlerini içerir ve sağlıklı bağışıklık fonksiyonuna yardımcı olduğu kanıtlanmıştır.

Kivi: Kivi, C vitamini ve diyet lifi bakımından yüksektir ve bu meyve kalp sağlığını, sindirim sağlığını ve bağışıklığı desteklemeye yardımcı olur.

Üzüm: Potasyum, C ve K vitaminleri ve antioksidanlarla dolu üzüm, vücudunuzu nemli tutmaya yardımcı olan en sulu meyvelerden biridir.

Elma: Elma yiyen insan doktor yüzü görmez. Bu doğrudur çünkü bu meyve, sindirime yardımcı olan ve sağlıklı bir bağışıklık sistemini destekleyen antioksidanlar ve lif içerir.