Vücudunuzun iyi olmadığını bildirmek için gönderdiği 3 sinyal

Sağlığınızla ilgili bir sorun varsa, vücudunuz küçük de olsa mutlaka uyarı sinyalleri gönderir. İşte dikkat edilmesi gereken üç fiziksel belirti.

Sağlıkla ilgili bir sorun varsa, vücut genellikle bazı uyarı sinyalleri gönderir. Örneğin, mide problemleri veya baş ağrıları stres veya çok fazla endişeden kaynaklanabilir.

Ancak dilde plak varlığı, ağız köşelerinde çatlaklar, göz altlarında koyu halkalar veya torbalar gibi dış belirtiler hastalık belirtileri olabilir.

İşte hastalıklara karşı dikkat edilmesi gereken 3 işaret.

Ağız köşelerinde çatlaklar

Ağız kenarlarında çatlaklar, konuşulduğunda sıklıkla acı veren ve her dokunuşta yanan küçük iltihaplar olarak kendini gösterir. Cildin yeterince elastik olmadığının bir göstergesidirler. Bu çatlaklara genellikle kuru dudaklar eşlik eder.

Herpes simplex veya streptococci gibi virüsler, bakteriler veya mantarlar bu iltihabın nedenleri olabilir. Ek olarak demir eksikliği, B2 vitamini veya E vitamini eksikliği de bu duruma neden olabilir.

Bu durum tekrar tekrar ortaya çıkarsa mutlaka bir uzmana başvurulmalıdır. Çünkü diyabet, sedef hastalığı veya bazı alerjiler gibi hastalıklar da bu şekilde kendini gösterebilir.

Dilde plak oluşumu

Sağlıklı dilin rengi uçuk pembedir ve genellikle yemek artıklarından ve zararsız mikroplardan gelen ince beyazımsı bir tabakaya sahiptir. Ancak kalın plaklar çok belirgin ise bir hastalığın varlığını işaret edebilir.

Dildeki plağa birkaç farklı sağlık sorunu neden olabilir.

Beyaz plak: Soğuk algınlığı, sindirim sistemi hastalıkları, pamukçuk veya pankreas hastalığı.

Sarımsı plak: Mantar enfeksiyonları veya safra ve karaciğer bozuklukları.

Kırmızı plak: Kızıl hastalığı, B12 vitamini eksikliği, dil iltihabı veya karaciğer hastalığı.

Kahverengi plak: Bağırsak hastalığı veya böbrek sorunları.

Gri plak: Demir eksikliği veya anemi.

Siyah plak: Antibiyotiklerin, mantar veya bakteriyel enfeksiyonların veya löseminin bir yan etkisi olarak bağırsak florası ile ilgili sorunlar.

Mavi plak: Akciğer hastalıkları.

Koyu halkalar ve şişmiş göz kapakları

Göz altındaki koyu halkalar ve şişmiş göz kapakları genellikle uykusuzluk veya aşırı alkol veya sigara tüketimi ile ilişkilendirilir. Ancak bu durumların arkasında her zaman sağlıksız bir yaşam tarzı yoktur.

Bunlar aynı zamanda demir, çinko veya K vitamini eksikliğinin veya kana yetersiz oksijen verilmesinin göstergeleri olabilir.

Göz şişmesi ciddi hastalıklara da işaret edebilir. Özellikle alt göz kapaklarının şişmesi alerjinin bir işaretidir, aynı zamanda yüksek tansiyon, zona, kalp yetmezliği veya böbrek hastalığının başlangıcıdır. Şişmiş göz kapakları ayrıca soğuk algınlığı, göz enfeksiyonları veya çok uzun süre kontakt lens kullanmaktan da kaynaklanabilir.