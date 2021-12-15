Vücudunuzun kışın ihtiyaç duyduğu besinler

Soğuk aylarda vücut zayıflar ve enfeksiyonlara daha yatkın hale gelir. Vücut direncini artırmanın anahtarı ise beslenmedir. Peki, bağışıklığı ve metabolizmayı güçlendirmek için hangi besinler gerekir?

Kışın vücudumuz gerekli vitamin, mineral ve diğer elementlerden hiç olmadığı kadar yoksundur. Bu nedenle sık sık hastalanırız. Bunu önlemek için mevsim sebzelerini, meyvelerini ve otlarını diyetinize dahil etmeniz gerekir.

Kışın ürünler vücuda gerekli besinleri sağlayacak, bağışıklık sistemini ve ısı alışverişini destekleyecek şekilde seçilmelidir. Soğuk aylarda vücudun yağ, protein, karbonhidrat, vitamin ve mineral ihtiyacına göre kışın en faydalı ürünleri seçmek gerekir.

Kışın metabolizma değişir, bağışıklık sistemi zayıflar, bazı hormonların üretimi yavaşlar. Örneğin, güneş eksikliği nedeniyle ruh hali ve uykudan sorumlu olan melatonin çok daha az salınır. Düzgün ayarlanmış bir diyet, vücudun ihtiyaç duyduğu tüm besinleri içermelidir; yağlar, proteinler, karbonhidratlar, ayrıca vitaminler ve mineraller.

YAĞLARI ÖNEMSEYİN

Kışın vücudun bağışıklığı sürdürmesi, ısı alışverişini sağlaması ve hücre dehidrasyonunu önlemesi gerekir. Bu nedenle, daha fazla enerjiye ve buna bağlı olarak daha fazla kaloriye ihtiyacı vardır.

Yağlar ana enerji kaynağıdır. Vücut için yeterli ısı değişimi için gereklidirler, hücrelerin yapısal bileşenleridir, yağda çözünen vitaminlerin, bir dizi mineralin emilimi için gereklidirler.

Kışın gerekli yağ miktarını sağlamak için günde en az 30 gr yağ tüketilmesi önerilir. Bunların 1/3'ü süt ürünlerinden (peynir, tereyağı, süt, yoğurt), yağlı etlerden ve yumurtadan elde edilebilen hayvansal yağlardır. Ayçiçeği, soya, mısır ve zeytin gibi bitkisel yağlar da tüketilmelidir.

PROTEİN TÜKETİMİNİ AYARLAYIN

Protein, bağışıklık, endokrin ve diğer sistemlerin doğru çalışması için bir yapı malzemesidir. Bu nedenle, proteinler çok önemlidir.

Kış aylarında protein eksikliği ile insan vücudu zayıflar ve enfeksiyondan kendini koruyamaz. Proteinler de yağlarda olduğu gibi bitkisel ve hayvansal kökenlidir. Soya, baklagiller, peynir, yumurta, süzme peynir, et, balık, fındık ve tahıllar protein açısından zengindir.

Bir kişinin kışın günde yaklaşık 70-100 gr protein ihtiyacı vardır. Bu rakam sağlık durumuna, yaşa, cinsiyete ve iş türüne göre değişir.

BAĞIŞIKLIĞIN ANAHTARI: VİTAMİNLER

Kışın vitaminsiz yapamazsınız. Vitaminler güçlü bağışıklığın temelidir. Çoğu, metabolizma için gerekli olan enzimler veya öncüleridir. Yaz ve sonbaharda bol miktarda taze sebze ve meyve tüketiriz, böylece vücudun vitamin ihtiyacı tam olarak karşılanır. Kışın diyette et ve tahıllar ağırlıklıdır ve sebze ve meyvelerin kullanımı sınırlıdır ve bunlar vitamin açısından çok zengin değildir.

Kışın vitamin almak için her gün yemeklerde veya çiğ olarak 5 farklı meyve ve sebze yemeye çalışın. Kış için önceden meyveler ve sebzeleri hazırlayarak dondurabilirsiniz. Yaz aylarındaki kadar lezzetli olmayabilirler, ancak çok fazla vitamin içerirler.

C vitamini açısından zengin meyveler ve sebzeler tercih edilmelidir. Kuş üzümü, kızılcık, kuşburnu, kırmızı biber ve narenciye meyveleri bol bol tüketilmelidir. Ayrıca birçok vitamin ve mineral kuru meyvelerde de vardır. Kuru kayısı, kuru erik, kuru üzüm, armut, elma yiyin. Kuru meyveler özellikle bal ve kuru yemişlerle karıştırıldığında vücut gerekli besinleri alacaktır.

Kışın en sağlıklı meyveleri, C vitaminini uzun süre korudukları için turunçgillerdir. Kışın, cilt rüzgara ve dona maruz kalır ve sonuç olarak olumsuz yönde etkilenir. Sağlıklı cildi korumak için A ve E vitaminlerine ihtiyaç vardır. Havuçta çok fazla A vitamini vardır, ancak emilebilmesi için yağlara ihtiyaç vardır. Bu nedenle havuçları bitkisel yağ ile pişirmeniz önerilir.

E vitamini rafine edilmemiş bitkisel yağlarda bulunur. Günde iki yemek kaşığı herhangi bir yağ yeterlidir. D vitamini vücutta güneşlenerek üretilir. Kışın çok az güneş ışığı olduğu için D vitamini eksikliği olasıdır. Güneşin parıldadığı saatlerde daha sık açık havada olmaya çalışın. Ancak cildinize uygun bir güneş kremi kullanmayı unutmayın. Güneş ışınları açıkta kalan cilt üzerinde olmalıdır (yüz, boyun, eller). D vitaminini besinlerden almak için yağlı deniz balığı, süt ürünleri ve yumurta yiyin.

VÜCUT DİRENCİ İÇİN MİNERALLERİ EKSİK ETMEYİN

Mineraller de kışın diğer maddelerden daha önemsiz değildir. Güçlü, güzel ve sağlıklı olmak için daha fazla mineral açısından zengin yiyecekler yiyin. Örneğin kuru meyveler, kuru yemişler, yeşil yapraklı sebzeler, zeytinler, farklı lahana türleri ve susam, kabak, ayçiçeği gibi yağlı tohumlar tüketin.

Mineraller için ortalama yetişkin gereksinimi ve tüketimleri dengelerini korumaya yardımcı olacak sağlıklı yiyecekler şu şekildedir:

Demir: 10-18 mg - Et, kümes hayvanları, sakatat, karaciğer, balık, deniz ürünleri, yumurta, baklagiller, ıspanak, brokoli, karnabahar, maydanoz, enginar, pekmez, kuru yemiş ve yağlı tohumlar

Potasyum: 2500-5000 mg - Kuru kayısı, fasulye, bezelye, kuru üzüm, fındık, mercimek, patates

İyot: 0.1-0.2 mg - Deniz ürünleri, hurma, siyah kuş üzümü, salatalık, patates, sarımsak

Kalsiyum: 800-1000 mg - Süt, yoğurt, peynir, maydanoz, karalahana, ıspanak, susam, haşhaş tohumu, soya

Magnezyum: 300-500 mg - Tahıllar, tam tahıllı ekmek, kakao, yumurta, kaju

Manganez: 8-10 mg - Kızılcık, çay, buğday unu, ıspanak, kuru yemişler, baklagiller, kuru meyveler, kakao, yulaf ezmesi, biber

Bakır: 2 mg - Karaciğer, fıstık, fındık, bezelye, deniz ürünleri, makarna, mercimek, pirinç, yulaf ezmesi

Sodyum: 4000-6000 mg - Sofra tuzu, balık, deniz ürünleri, yumurtalar, baklagiller

Fosfor: 1000-1500 - Baklagiller, mısır, peynir, kepek, süt ürünleri, yumurta sarısı, balık, kuru meyveler, kuru yemişler, yağlı tohumlar

Selenyum: 0,5 mg - Et, kümes hayvanları, sakatat, tahıllar, deniz ürünleri, ekmek, sarımsak, mantar

Flor: 0,5-1 mg - Deniz ürünleri, çay, patates, elma, greyfurt, yulaf ezmesi, pirinç, karabuğday

Çinko: 10-15 - Kabak çekirdeği, kırmızı et, kakao, yumurta sarısı, ceviz, susam, yer fıstığı, ayçiçeği çekirdeği, Hindistan cevizi, fasulye, sakatat.