Vücutta hafiflik hissi için 10 günlük arındırıcı detoks

Aşırı kilo, vücutta şişkinlik ve ağırlık hissi... Tüm bu sorunları sadece 10 günde nasıl çözebileceğinize ve daha iyi hissedeceğinize dair bir önerimiz var.

Özellikle kış aylarında sağlıksız beslenme alışkanlıkları oldukça artar ve aşırı kilolar, şişkinlik ve ağırlık hissi uzun süreler boyunca devam edebilir. Bu nedenşe mümkün olan en kısa sürede fiziksel aktiviteye başlamak ve aynı zamanda biriken toksinlerden etkili bir şekilde kurtulmak gerekir.

Beslenme uzmanları bu noktada detoksları, yani organizmanın özellikle sindirimin "temizlenme" dönemlerini önermektedir. Detoks programları bedenin ve zihnin sıfırlanması işlevini görerek bize yeni bir hafiflik duygusu verir ve vücudu canlandırır.

Zorlayıcı gibi görünse de asıl mesele harekete geçirmek için yeterince güçlü bir iradeye sahip olup olmadığınızdır. Sadece 10 günü sağlığınız üzerinde çalışmaya adamak istiyorsanız, aşağıda vücudunuzdaki fazla sıvıdan kurtulacak detoks için çok basit bir plan sunuyoruz.

Bu 10 günlük detoksla kısa sürede şişkinlikten kurtulacak ve büyük ihtimalle hem zihinsel arınmışlık hem de daha sakin düşünceler yaşayacaksınız.

10 GÜNLÜK ARINDIRICI DETOKS

Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki, herhangi bir detoks programı sırasında kahve ve diğer kafeinli içeceklerin içilmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca paketli meyve suları ile gazlı ve alkollü içeceklerin tüketimi yasak olup, sadece su, kendi hazırlayacağınız taze meyve suları ve yeşil smoothieler içilmesi tavsiye edilir. Ayrıca bazı bitki çayları karışımları da devreye girebilir.

10 gün boyunca günde en az 3 litre sıvı almak en iyisidir. Bu, böbreklerin çalışmasına ve vücuttan toksinlerin atılmasına yardımcı olacak, aynı zamanda sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıklarının en fazla yük olduğu organ olan karaciğerin daha iyi çalışmasını sağlayacaktır.

2 ila 3 Gün Meyve ve Sebzeli İçecekler

Detoksun ilk üç günü bol miktarda sıvı alımına ek olarak, smoothie'lerde sadece taze meyve ve sebze kullanmanız önerilir. Sıvı, bağırsakların çalışmasına yardımcı olacak ve meyveden gelen lif, vitamin ve minerallerin bolluğu size hafiflik hissi verecek ve şişkinliklerden kurtaracaktır. Bu aynı zamanda detoksun en zor aşamasıdır, çünkü üç gün boyunca başka herhangi bir ürünü tüketmeye direnmek için irade gerektirir. Sizi doyuracak ve midenizi dolduracak çok miktarda smoothie hazırlamaya çalışın, ayrıca gün boyu çay ve meyve suları için. Bu döneme dayanabilmek size tokluk hissi verecektir.

4 ila 6 Gün Sindirim İçin Çorbalar

Üçüncü günden sonra detoksun ikinci aşamasına geöilir. Taze meyve suları ve smoothie'ler ve meyve ve sebzeler ile artık sebze çorbalarını tüketebilirsiniz. Ilık sıvı gıdaların kış aylarında bağırsakları temizlediği ve sindirimi iyileştirdiği, ruhu ve bedeni güçlendirdiği kanıtlanmıştır. Bu aşamada çorbalardaki malzemelerle oynamaya izin verilir, böylece aklınıza gelen herhangi bir tahıl ve sebze ile çorba hazırlayabilirsiniz. Ancak çorbalara makarna veya et eklememeniz gerektiğini unutmayın.

6 ila 10 Gün Çiğ ve Tam Diyet

Detoksun en sonunda, bağırsakların çalışmasını zorlaştırmayacak diyet ile baklagiller, tahıllar ve glütensiz makarnaların eklenmesine izin verilir. Bu aynı zamanda vücudun en kolay detoks dönemidir, çünkü vücut zaten birikmiş toksinlerden büyük ölçüde temizlenmiştir ve artık daha ağır yiyecekleri bile kolayca sindirebilir. Bu süre zarfında çiğ salataların, balıkların, etlerin ve fırınlanmış sebzelerin tüketilmesi tavsiye edilir. Ayrıca vücudunuza gerekli yağ ve mineralleri verecek birçok kuru yemiş ve yağlı tohumu diyetinize dahil edebilirsiniz.

NORMAL MENÜYE KADEMELİ OLARAK DÖNÜN

10 günlük temizlikten sonra yavaş yavaş standart menünüze döneceksiniz. Uzmanlar, detokstan hemen sonra ağır yemekler yenmemesi gerektiğini söylüyor. Bir hafta boyunca 10 gün içinde vazgeçtiğiniz et ve süt ürünleri, tatlılar ve diğer tüm yiyecekleri yavaş yavaş menünüze ekleyebilirsiniz.

Böylece vücut, yeme isteklerine karşı daha kolay başa çıkacak ve kesinlikle şişkinlik ve ağırlık hissetmeyeceksiniz. Ve kilonuzun terazide ne kadar düştüğüne şaşırabilirsiniz.