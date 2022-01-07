Vücutta oluşan şişliklerle baş etmenin 6 yolu

Sıklıkla gününüzü kabusa çeviren vücuttaki şişliklerden şikayetçiyseniz, bu durumu hafifletmenizi ev hatta önlemenizi sağlayacak yöntemleri keşfederek ağrılardan kurtulmak mümkün!

Vücudunuzda meydana gelen şişlikler zamanla ciddi bir sorun haline gelebilir. Kabarık bir yüz, eller ve bacaklar sağlıksız görünür ve oldukça rahatsız edicidir. Elbette, doktorunuza danışmanız ve daha az tuz tüketmek gibi temel şeyleri yapmanız gereken bir durumdur, ancak size yardımcı olabilecek bazı ek bilgiler de vardır.

İşte, metabolik sisteminizdeki dalgalanmalar, hormon değişiklikleri ya da çok yeme sonucu ortaya çıkan ödem ve şişliklerle baş etmenizi sağlayacak önemli ipuçları;

1. GÜNDE BİR KAŞIKTAN FAZLA ŞEKER TÜKETMEYİN

Uzmanlar, kan şekerinizi normal seviyede tutmak için şeker tüketmenize gerek olmadığını söylüyor. Fazla glikoz, yüzünüzü ve gözlerinizi kabarık gösterir. Aslında vücudumuz günde sadece 1 çay kaşığı şeker alacak şekilde tasarlanmıştır.

2. REGL DÖNEMLERİNDE EGZERSİZ YAPMAYI ATLAMAYIN

Şişkin bir mide, şişmiş kollar ve bacaklar gibi semptomlar, adet öncesi sendromu için yaygındır. Uzmanlar, adet döneminizden önce egzersizi atlamanızı önermezler. Kendinizi iyi hissetmediğiniz veya hasta olduğunuz zamanlar dışında düzenli olarak yapmanız gerekir.

3. GECELERİ KOLLARA VE BACAKLARA BANDAJ SARIN

Kendinizi rahat hissediyorsanız, geceleri elleriniz ve bacaklarınız için bir bandaj uygulayabilir veya kompresyon sargısı yapabilirsiniz. Bu yöntem, şişliğinizi azaltmaya ve kötüleşmesini önlemeye yardımcı olur, bu nedenle aşağıdan başlayın ve sonra yukarı çıkın. Karnınızda, bacaklarınızda veya ayaklarınızda bir enfeksiyon varsa kendinizi bandajlamayın.

4. SICAK SU İÇMEYİN

Ilık su kan dolaşımını iyileştirir ve sindirimi hızlandırır. Kan damarlarınızı genişletir ve vücudunuzun her yerine daha fazla oksijen ulaşır. Sonuç olarak, daha az şişkinlik alırsınız. Ancak çok sıcak su içmeyin. Uzmanlar bunun tam tersi etki yapıp eklemlerinizi şişirebileceğini söylüyorlar.

5. LİMONLU SU İÇİN

Limonlar güçlü anti-inflamatuar ajanlardır. Vücudunuzun hasarlı dokuları onarmasına ve şişmeyi azaltmasına yardımcı olabilirler. Artrit gibi iltihaplı hastalıklar için özellikle iyidirler ve genel olarak şişlikle mücadele için oldukça etkili bir yöntemdir. Her gün limonlu su içmeye çalışın ve sistematik olarak yapmaya devam edin.

6. ORTAMIN SICAKLIĞINI DÜŞÜRÜN

Isı ve nemden dolayı şişme riski vardır. Ev sıcaklığınızın uygun olduğundan ve vücudunuza zarar vermediğinden emin olun. Şişme, cilde kan akışı arttığında meydana gelir ve aynı zamanda susuz ve şişkinlik hissedebilirsiniz.