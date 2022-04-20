Vücuttaki zehri atıyor, enerji veriyor, gün boyu tok tutuyor! Sahurda 1 kaşık yiyin açlık hissetmeyeceksiniz…

Uzun süren oruç saatlerinde açlık krizleriyle boğuşuyorsanız muhteşem bir öneriyle geldik. Enerji verici özelliğiyle bilinen tahin pekmez karışımını, sahurda tüketirseniz gün boyu tok hissedeceksiniz.

Ramazan ayında oruç tutan kişilerin sıklıkla araştırdığı konuların başında açlığı bastıran ve uzun süre tokluk sağlayan besinler geliyor.

Tok tutma özelliğine sahip olan ve sahurda yenilmesi gereken besinler listesinin başında ise tahin yer alıyor.

E, C ve B vitaminleri, omega-3, omega-6, protein, potasyum, manganez, kalsiyum, demir, sodyum ve diyet lifi gibi faydalı yağ asitleri bakımından zengin olan tahin, enerji verici özelliğiyle biliniyor.

Kanser, diyabet, soğuk algınlığı, grip gibi birçok hastalığa şifa olan tahin, vücuttaki zehri atmakla kalmıyor aynı zamanda protein ihtiyacını da karşılıyor.

Mevsimsel hastalıklara karşı vücuda güç veren tahin, hücre yapısının bozulmasını engelleyerek yaşlanmayı geciktiriyor.

Kan yapıcı özelliği de bulunan tahin, pekmez ile karıştırılıp yenildiğinde ise gün boyu tok kalmayı sağlıyor. İşte tahin pekmez karışımı ne işe yarar sorusunun yanıtını sizler için derledik.

Tahin pekmez karışımının faydaları

Tek başına yenildiğinde tadı pek beğenilmeyen tahin, pekmezle karıştırılarak tüketildiğinde hem daha lezzetli hem de daha faydalı bir hal alır.

Zengin bir antioksidan kaynağı olan tahin pekmez, vücutta bulunan zararlı maddelerin ve toksinlerin atılmasını sağlar.

Bağışıklık sisteminin güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı korur.

Vücudu metal, radyasyon, fazla kullanılmış ilaç atıklarından arındırır.

Soğuk kış günlerinde üşümeyi önleyerek bedeni sıcak tutar.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Kan yapıcı özelliğe sahiptir. Kansızlık problemi yaşayanların günde bir tatlı kaşığı tüketmesi önerilir.

Damar tıkanıklığı ve sertliği gibi rahatsızlıkların önüne geçer.

Hücre yapısını destekler ve bozulması engeller.

Vücutta oluşan yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerinin büyük bir çoğunluğunu karşılar.

Alzheimer oluşumunun engellenmesine karşı etkilidir.

Menopoz döneminde yaşanan etkileri azaltır.

Gelişimi desteklediğinden gelişim çağındaki çocuklar tarafından tüketilmesi önerilir.

Kas ve kemik sistemini destekler.

Demir eksikliğine ve düşük kan değerine karşı oldukça etkilidir.

Emziren kadınlarda anne sütünün artmasını sağlar.

Saç ve cilt sağlığına karşı gözle görülür bir etkisi bulunur.

Tahin pekmez nasıl yapılır?

Tahin pekmez yapımı kişilerin damak zevkleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle tahin tadının daha yoğun gelmesini isteyen kişiler, 2 ölçek tahin içine 1 ölçek pekmez karıştırabilir.

Tahinin yoğun tadını bastırmak isteyenler ise 1 ölçek tahin içine 2 ölçek pekmez karıştırabilir.

Sahurda 1-2 tatlı kaşığı tahin pekmez karışımı tüketmek, gün boyu tok kalmanızı sağlamaya yetecektir.