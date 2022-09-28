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    Yarasa kaynaklı ve aşılara dirençli yeni virüs: Khosta-2

    PLOS Pathogens dergisi, yarasalarda Khosta-2 virüsünün tespit edildiğini yazdı. Yeni virüsün, antikorlara karşı tam direnç gösterdiği belirtildi.
    • 28.09.2022 - 09:39
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 10:06
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    Yarasa kaynaklı ve aşılara dirençli yeni virüs: Khosta-2

    Çin’den tüm dünyaya yayılan ve yarasa kaynaklı olduğu ileri sürülen koronavirüsün etkileri henüz tam olarak azalmamışken, yarasa kaynaklı yeni bir virüs daha ortaya çıktı.

    Bilim insanları, acil bir aşı geliştirilmemesi durumunda ölümcül bir hayvan virüsünün yeni pandemiyi tetikleyebileceğini söyledi.

    ScienceAlert'in, PLOS Pathogens dergisinde yer alan araştırmaya dayandırdığı habere göre, Rusya’nın Sochi Ulusal Parkı’ndaki nalburunlu yarasalarda Khosta-2 adı verilen yeni virüs tespit edildi.

    Nalburunlu yarasaların Avrupa ve Kuzey Afrika’da da yaşamını sürdürdüğü öğrenildi.

    'SARS-CoV-2 ile yakından ilişkili değillerdi'

    2020'de Rus araştırmacılara göre; başka bir yarasa virüsü olan Khosta-1 ile birlikte Khosta-2'ye ilk kez rastladıklarında her iki patojen de tehlikeli görünmüyordu.

    İkisi de SARS-CoV-2 ile yakından ilişkili değildi. Aslında, araştırmacıların insan bağışıklık sistemini antagonize etmek için gerekli olduğunu düşündükleri bazı genlerden yoksun olan farklı bir soydan geldiği belirlendi.

    Yarasa kaynaklı ve aşılara dirençli yeni virüs: Khosta-2 #1

    İnsan hücrelerini enfekte edebiliyor

    Ancak daha yakından incelendiğinde uzmanlar, Khosta-2'de bazı endişe verici özellikler belirledi. SARS-CoV-2'ye benzer şekilde, yarasalar arasında keşfedilen ve Khosta-2 olarak bilinen yeni solunum yolu virüsü, aynı giriş yollarını kullanarak insan hücrelerini enfekte edebilen sivri proteinlerle kaplı.

    Antikorlara karşı tam direnç gösteriyor

    Bu proteinlerdeki reseptör bağlama alanlarının da COVID-19 aşısı tarafından tetiklenen monoklonal antikorlara karşı tam direnç gösterdiği belirlendi. Başka bir deyişle, bu yeni solunum virüsü mevcut ilaçlarla etkisiz hale getirilemez.

    “Sarbekovirüs aşılarının geliştirilmesi acil ihtiyaç”

    Araştırmanın yazarları, "Kritik olarak, bulgularımız yeni ve daha geniş kapsamlı sarbekovirüs aşılarının geliştirilmesine devam edilmesinin acil ihtiyacının altını çiziyor." dedi.


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