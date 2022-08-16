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    Yaşlanmayı önleyen yöntem! Buz küpleri ile gelen mucize..

    Cilde buz uygulamanın birçok faydası olduğunu biliyor muydunuz? Buz küpleri adeta mucizeler yaratıyor.İşte buzun faydaları..
    • 16.08.2022 - 15:41
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    Yaşlanmayı önleyen yöntem! Buz küpleri ile gelen mucize..

    Cilt bakımı için birçok farklı yöntem deniyoruz.Ancak öyle bir yöntem var ki duyunca çok şaşırabilirsiniz.Ciltteki sivilceler,kırışıklıklar ve diğer sorunlardan dolay cildimize birçok bakım yapıyoruz.

    Peki bu yöntem ile hem yaşlanmayı durdurabilecek hem cildinizi güzelleştirebileceğinizi biliyor musunuz?İşte cildinizi güzelleştirerek yaşlanmayı durduran o formül..

    Cildimizdeki sorunlardan kurtulmak bazen uzun zaman alabiliyor. Bu yöntem ile tüm sorunlardan kolayca kurtulabileceksiniz.Tüm cilt problemlerinizi kolayca çözmek için ihtiyacınız olan tek malzeme buz. Uzmanların tavsiye ettiği bu yöntemi birlikte inceleyelim.

    Yaşlanmayı önleyen yöntem! Buz küpleri ile gelen mucize.. #1

    Ciltteki sorunların birçok sebebi vardır. Güneş, hava kirliliği, sağlıksız beslenme gibi farklı sebeplerden dolayı cilt sorunları yaşanabilir.

    Cildin ışıldamasını sağlar

    Buz kullanarak cildinizin ışıltısını artırabilirsiniz.Ayrıca buz kan akışını iyileştirerek teni aydınlatır ve iltihapları yok eder.

    Yaşlanmayı önleyen yöntem! Buz küpleri ile gelen mucize.. #2

    Akneleri yok eder

    Cilde buz uygulamak kan akışını iyileştirdiği için gözeneklerin küçülmesini sağlayarak yağlanmayı önler.Bu sayede akneler yok olmaya başlayacaktır.

    Şişlikleri azaltır

    Cildinize düzenli olarak buz uygulamak, genişleyen kan damarlarını küçültür ve yüzdeki şişliklerin azalmasını sağlar.Bu sayede göz altı şişliklerinden de kurtulabilirsiniz.

    Yaşlanmayı önleyen yöntem! Buz küpleri ile gelen mucize.. #3

    Yaşlanmayı yavaşlatır

    Buzun soğukluğu ciltteki gözeneklerin sıkılaşmasına yol açarak kırışıklık ve ince çizgilerin azalmasını sağlar.Buz sayesinde cildiniz daha sıkı ve genç bir  görüntüye ulaşır.


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