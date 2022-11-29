Yatmadan önce sadece bir kaşık alın! Bal ile karbonatın mucizevi etkisi

Yatmadan önce sadece bir kaşık alın! Bal ile karbonatın mucizevi etkisi

Faydaları saymakla bitmeyen balın karbonat ile karışımı, etkisini iki katına çıkarıyor. Doğal bir ağrı kesici olan bal ve karbonat karışımı, hücrelerin yenilemesinde size destek olacak.

Doğal bir şifacı olan ve sağlıklı besinler arasında yer alan bal, birçok hastalığın iyileşmesine katkı sağlıyor. Yıllardır tıpta kullanılan ve dertlere derman olan bal, tepeden tırnağa iyileştirmek için içerisinde binlerce vitamini barındırıyor.

Tabiattan gelen bir güç kaynağı olan bal, muhteşem kokusu ve dokusu ile sofraların da vazgeçilmezi konumunda... Enerji vermeye yardımcı olan ve zihin açan bal, birçok yaranın da iyileşmesini destekliyor.

Farklı yemek ve tatlılarda da kullanılan bal, cilt üzerinde de faydalı. Yüze sürülen doğal bal, cilt kusurlarının zaman içerisinde kaybolmasına neden oluyor.

Daha temiz ve canlı bir cilde kavuşmak için, doğal bir şifacı görevi görüyor.Bu da günümüzde artan yapat işlemlerin önüne geçilmesine katkı sağlıyor.

Leke oluşumuna engel olan ve kişinin sağlığını destekleyen bal, içerisindeki B vitamini ile de dikkati çekiyor. Son yıllarda fiyatı artan ve her masada bulunmayan bal, faydaları nedeniyle herkesin tüketmesi gereken bir besin.

Fiyatının artmasına rağmen birçok kişi balın sofrasında yer almasını sağlıyor ve faydalarıyla hastalıklarına derman bulmaya çalışıyor.

Kanser riskini azaltan, uykusuzluğa iyi gelen ve bağışıklık sistemini güçlendiren bal, karbonat ile karıştırdığında faydalarını iki katına çıkarıyor.

En az bal akdar faydalı olan karbonat, özellikle ağız içi yaralarına iyi geliyor ve giderilmesi konusunda kişiye destek oluyor.

Peki, Bal ve karbonat karışımı ne işe yarar, neye iyi gelir? İşte faydaları!

Bal ve karbonat karışımı

Bal ve karbonat karışımı bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor ve kişiyi rahatlatıyor. Bu nedenle uzmanlar, yatmadan önce bir kaşık alınması gerektiğini söylüyor. Çünkü rahat bir uyku imkanı sunuyor.

Vücutta deforme olmuş hücreleri yenileyen bu karışım, kansere karşı da koruyucu bir güç oluşturuyor. Boğaz ağrılarına iyi geliyor ve tahriş olan boğazları iyileştiriyor.

Kuru öksürükten muzdarip olanlara yardımcı oluyor. Uzun süre tokluk hissi verdiği için, zayıflama noktasında da destekliyor. Bu sayede diyet yaparken, şekerinizi de kontrol altında tutabilirsiniz.

Ayrıca akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olur. Bir gecede akciğerlerin hava baloncuklarını açarak rahatça nefes almanızı sağlar. Rahat bie nefes, rahat bir uyku demektir. Bu sayede de uykunuz bölünmemiş olur.

Nasıl hazırlanır?

Bir yemek kaşığı karbonat tozunu bir kaseye ekleyin üzerine de bir yemek kaşığı balı koyun. Macun kıvamına gelene kadar karıştırın ve bir gün bekletin.

Beklettiğiniz karışımı ertesi gün gece yatmadan bir kaşık olacak şekilde tüketin.Ancak bala alerjiniz varsa, doktorunuza danışmanızda fayda var.