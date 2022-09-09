Yaygın hastalıklarla savaşmak için 14 yiyecek

Genel sağlığı artırmak ve hastalıklardan uzak durmak için alınabilecek en iyi önlem sağlıklı beslenme olarak biliniyor. İşte hastalıklardan korunmak için sofranıza dahil etmeniz gereken 14 yiyecek.

Vücudun düzgün çalışması için gerekli olan tüm maddeleri içeren sağlıklı ve dengeli bir beslenme, genel sağlığı artırmaya ve sağlıklı kalmanıza yardımcı olur. Bazı gıdalar vitamin, mineral ve içerdikleri belirli maddeler sayesinde hastalıkların önlenmesi veya tedavisinde özellikle yararlıdır.

Limon veya sarımsak gibi gıdaların faydalı özellikleri zaten yaygın olarak biliniyor. Ancak yaygın olarak bilinmeyen ve hastalıklarla mücadelede oldukça etkili olan farklı gıdalar da var.

İşte sağlık için yenecekler listesine eklenecek 14 yiyecek:

Elma

Elmalar su, vitamin ve mineral açısından zengindir ve vücudu arındırmak, kolesterol seviyelerini düşürmek, kalp ve damar sistemini korumak ve diyabetle savaşmak için çok faydalıdırlar.

Çiğ olarak yenilirse damar büzücü özelliklere sahiptirler. Elmalar kabızlığa karşı yararlı bir çaredir.

Kabak

İltihap önleyici özelliklere sahip olan, dolaşım sistemini koruyan ve hücresel yaşlanmayı yavaşlatan beta karoten ve beta kriptoksantin başta olmak üzere antioksidanlar açısından zengindir.

Çok yönlü bir gıda olan balkabağı, mezelerden tatlılara kadar birçok tarifte kullanılabilir.

Bal

Bal, iyi bir doğal tatlandırıcı olmasının yanı sıra çok enerjik ve kolay sindirilebilir bir gıdadır.

Solunum yolları üzerinde yararlı etkisi vardır, öksürük ve soğuk algınlığı ile savaşmaya yardımcı olur. Aynı zamanda önemli antibakteriyel ve iltihap önleyici özelliklere sahiptir.

Yoğurt ve kefir

Mükemmel bir kalsiyum, protein ve probiyotik kaynağı olan yoğurt ve kefir, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve bağırsak bakteri florasını dengelemek için faydalıdır.

Ananas

Ananas, bromelain içeriği sayesinde güçlü iltihap ve ödem önleyici ve idrar söktürücü özelliklere sahip bir besindir.

Bu faydaların bozulmaması için çiğ olarak tüketilmesi tercih edilir.

Ceviz

Ceviz, fındık, antep fıstığı ve badem gibi farklı kuruyemiş türleri farklı yüzdelerde de olsa aynı besinlerden oluşur.

Dolaşım sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır, kalp sorunlarının ve kanserlerin önlenmesine yardımcı olurlar bulunurlar ve şeker hastalığına karşı faydalıdırlar.

Zencefil

Zencefil doğal bir iltihap gidericidir, hem kas hem de eklem ağrılarına ve soğuk algınlığına karşı çok etkilidir. Ayrıca özellikle hamilelik döneminde mide bulantısını gidermeye yardımcı olur ve bitki çaylarına, bisküvilere, yoğurda veya pişirildikten sonra veya yemeklere birkaç çay kaşığı ilave edilerek tüketilebilir.

Alternatif olarak, zencefil çayı hazırlayarak da tüketebilirsiniz.

Brokoli

Kalorisi düşük fakat mineraller, vitaminler ve lif açısından oldukça zengin olan brokoli, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kronik kabızlık sorunlarıyla savaşmaya yardımcı olur ve genellikle arındırıcı ve detoks edici özelliklere sahiptir.

Fasulye

Fasulye, yüksek protein içeriği sayesinde ete mükemmel bir alternatiftir. Fasulyenin içeriğindeki yüksek lif içeriği bağırsak sorunlarına karşı yardımcı olur.

Kan şekerini sabit tutma özelliği olan fasulyeler diyabete karşı mücadelede etkilidir. Çok çeşitli şekillerde, çorbalarda, yemeklerde, soğuk yemeklerde veya garnitür olarak yenilebilirler.

Yulaf

Çözünür lif bakımından zengin olan yulafın şeker oranı düşüktür, kilo verme diyetlerinde ve kolesterolü kontrol altında tutmanın gerekli olduğu durumlarda oldukça faydalıdır.

Ayrıca bağırsak aktivitesini düzenlemeye, şişkinlik ve su tutulmasına karşı savaşmaya ve kalp ve damar sistemini korumaya yardımcı olur.

Patates

Besleyici ve çok sindirilebilir olan patatesler, yüksek besin içeriğine sahiptir. Bağırsak sağlığını iyileştirirler ve su ve potasyum bakımından zengindirler.

Hipertansiyona karşı mücadelede uygundurlar. Bununla birlikte, gerçekten sağlıklı olmaları için haşlanmaları veya fırınlanmaları gerekir, kızartmaların tüketilmesi önerilmez.

Yumurta akı

Protein açısından çok zengin ancak kalori içeriği çok düşük olan bu yumurta akı, vücuttaki şeker ve kolesterol seviyelerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.

Özellikle zayıflama diyetleri ve diyabet gibi hastalıklar için uygundur.

Ispanak

Vitamin ve mineraller açısından zengin olan ıspanakların sağlığa birçok faydası vardır. Su tutulumunu önleyen ve müshil benzeri özelliklere sahip olan ıspanaklar, kalp ve damar sisteminin düzgün çalışmasını sağlarlar ve bağışıklık sistemini güçlendirirler.

Ispanağın besin içeriğinin bozulmasını önlemek için çiğ olarak, salatalarda, belki yağ ve limonla tatlandırarak tüketilmesi tavsite edilir.

Biber

Özellikle C vitamini ve provitamin A gibi antioksidan maddeler açısından zengin olan biberler, çeşitli hastalıkların önlenmesi için tavsiye edilirler.

Özellikle hücresel yaşlanmaya karşı koruma sağlarlar ve kalp ve damar sisteminin sağlığını korumaya yardımcı olurlar. Besin içeriklerini sağlam tutmak için salatalarda çiğ olarak tüketilmesi tavsiye edilir. Biberlerin pişirilmesi C vitamini içeriğinin yarısından fazlasını yok eder.