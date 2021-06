Yaz aylarında cildi koruyan 7 besin

Güzel, bronzlaşmış ve sağlıklı bir cilt için güneş kremi çok önemlidir, ancak cildinizi korumak ve mükemmel görünmesini sağlamak söz konusu olduğunda diyetiniz de çok büyük bir etkendir.

Cilt, insanoğlunun en büyük organı olmasına rağmen, şüphesiz en çok unutulan da odur. Çeşitli kremlerle yüzdeki yaşlanmayı yavaşlatmaya çalışmak ya da benlerimizi izlemek dışında genellikle cildimize çok az özen gösteriyor ve gereğinden fazla cezalandırıyoruz.

Ve cilt hücrelerimizi en çok sınırladığımız bir dönem varsa o da şüphesiz yaz mevsimidir. Bunun nedeni sadece daha uzun gün ışığı saatleri olduğu ve güneş radyasyonu bizi daha fazla etkilediği için değil, aynı zamanda birçok kişinin güneşte yanmayı sevmesi ve korunmayı unutmasıdır.

GÜNEŞ VE SERBEST RADİKALLER

Güneş radyasyonu, vücudumuzdaki serbest radikallerin ana kaynaklarından biridir. Serbest radikaller, daha hızlı bir yaşlanmadan doğrudan sorumlu olmanın yanı sıra, vücut sistemlerimizi değiştirebilen, hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan ve hızlandıran moleküllerdir. Aslında ciltteki bu süreç için özel bir terim bile vardır: Fotoyaşlanma.

Ve her zaman olduğu gibi, radikallerin bu vücut oksidasyonunu etkisiz hale getirmekten sorumlu maddeler de vardır: Antioksidanlar. Antioksidanlar hakkında son zamanlarda birçok doğru ve yanlış bilgi özellikle internette dolaşıyor. Ama bunlara takıntılı olmanıza gerek yok ve alabileceğimiz tüm antioksidanları almak için hap ve diğer ürünleri satın almanıza da gerek yok. Meyve ve sebze bakımından zengin bir diyet uyguladığımız sürece, antioksidanları doğal olarak elde edebiliriz.

Cilt bakımı yıl boyunca hem estetik hem de sağlık açısından önemlidir ancak bu mevsimde bakımlı bir cilt daha da önem kazanıyor. Bakımı güçlendirmek için en önemli nokta, kuruluktan kaçınmaktır, yani iyi nemlendirmedir. Nemlendirmeye ek olarak cildinize ekstra bir doz antioksidan vermek çok yardımcı olacaktır.





YAZ AYLARINDA CİLT BAKIMI İÇİN BESİNLER

Temel olarak bitki kaynaklı besinler, cildimizi yıl boyunca ve özellikle yaz aylarında koruyacak antioksidanları bize sağlayacak besinlerdir. Hepsi aynı miktarda antioksidan içermese de, tek bir ürün tüm antioksidanlara sahip olmasa da, çeşitli bir diyet uygularsak bu yeterli olacaktır.

Çeşitli diyet nedir? "Her şeyi yemeyi" düşünüyorsanız, yaklaştınız, ancak tam olarak bu değil. Dengeli beslenme, her gün ihtiyacımız olan tüm besin gruplarından yemek yeme anlamına gelir ve çeşitli, daha çok, her bir grubu oluşturan farklı yiyecekleri yeme anlamına gelir.

Bize bir fikir vermesi açısından: Günde en az 3 porsiyon meyve tüketmeniz gerektiğini biliyoruz. Sadece portakal yersem C vitamini eksikliğim olmayacağı doğru ama potasyumdan zengin muz, folik asitten zengin kivi gibi meyveleri dışarıda bırakıyorum. Bu yüzden tümünden yeterli ve dengeli beslenme en akıllıca olandır.

Bu basit açıklama ve günümüze dahil etme alışkanlığı ile (özellikle yaz aylarında 7 kilo karpuz alıp kahvaltı, öğle ve akşam yemeğinde karpuz yenildiği düşünüldüğünde) günlük antioksidan ihtiyacımızı karşılamaya yetecektir.

Besinlerden bahsetmeden önce bahsetmemiz gereken ilk şey sudur. Güneşlendikten sonra en önemli noktalardan biri uygun su alımıdır. Terleme ile hem ciltte hem de genel olarak vücutta çok fazla su kaybetmiş oluruz. Her ne kadar bariz görünse de, cildi pürüzsüz ve yumuşak tutmak için nemlendiriciler almaya başlamadan önce, kendimizi en basit ve en doğal yolla, yani içme suyuyla nemlendirmek daha mantıklı değil mi?

İkincisi, vücudumuzun iyi korunması için doğru bir antioksidan alımını sağlamaktır. Ve dediğimiz gibi, bitkisel kaynaklar en iyi seçenektir. Peki, yaz mevsiminde hangi besinlerden alınabilir?

Karpuz

Karpuz yaz mevsimini çağrıştıran tek meyve olmasa da, akla direkt yaz aylarını getirir. Antioksidanlarla doludur ve kırmızı rengi zaten büyük oranda likopen içerdiğini gösterir. Bu antioksidan, cildi korumanın yanı sıra, bronzluğu bronzluğu korumanıza ve cilt renginde bir değişiklik üretmeye yardımcı olur. Aynı zamanda su açısından da çok zengindir, bu nedenle yukarıdakilere ek olarak, vücudu sulu tutmak için yaz aylarında şiddetle tavsiye edilen bir meyvedir.

Kavun

Kuzeni karpuz gibi, kavun da su bakımından çok zengindir, bu da onu yeterli su alımı için tüketilebilecek bir başka büyük meyve yapar. Ve elbette, bol miktarda antioksidan içerir. Kavunda ayrıca A, C ve E vitamini ve beta karotenlerin varlığı öne çıkıyor. Yaz için gerçek bir mücevher.

Avokado

Avokado, karoten açısından en zengin meyvelerden biridir. Güneş ışınları cildimize çarptığında karotenoidler cildin yüzeyine doğru hareket eder ve adeta bir güneş kremi gibi davranırlar. Ayrıca vücut için gerekli olmasının yanı sıra çok önemli bir antioksidan aktiviteye sahip olan bir diğer madde olan E vitamini açısından da oldukça zengindir.

Çilek

Çilek, böğürtlen, yaban mersini, ahududu... Canlı renkleri, antioksidanların besleyici bir hazinesi olduklarını gösteriyor. Diğer meyvelerin yanı sıra çok miktarda C vitamini ve biyoflavonol içerirler. Biyoflavonol, bazı çalışmalara göre, cildin temel bileşenlerinden biri olan kolajen oluşumunu uyarma yeteneğine sahiptir.

Şeftali

Gördüğümüz gibi antioksidanlar hemen hemen tüm meyvelerde bulunur ve yaz mevsimi meyvelerin çeşitliliğinin çok geniş olduğu bir dönemdir. Yaz mevsimi denince tabii ki, vücudumuzdaki potansiyel serbest radikal engelleyicisi ve ciltteki bronzluğu artıran mukoz membranların kuruluğunu giderebilen, su bakımından zengin ve en iyi bilinen antioksidanlardan biri olan beta-karoten bakımından zengin bir meyve olan şeftaliden de bahsetmemiz gerekir.

Kırmızı Biber

Kırmızı biber, tüm yıl boyunca raflada bulunan zamansuz bir sebzedir. Hem de büyük bir bilinmezdir. Örneğin, kırmızı biber bir portakaldan çok daha fazla C vitamini sağlar ve çok az kalori içerir. Ayrıca kırmızıdır, yani beta-karoten veya likopen gibi antioksidanlar açısından da çok zengindir. Cilt sağlığı için harikadır.

Sızma Zeytinyağı

Listeden eksik olamaz, diyetimizden de eksik olamaz. E vitamini açısından zengin olmasının yanı sıra, kalp dostu yağların en iyi kaynaklarından biridir. Örneğin salatalarda yağı kırmızı biberle karıştırırken C vitamini ile karıştırmak, cildimizi ve bu arada genel sağlığımızı korumak için mükemmel bir kombinasyon oluşturmamızı sağlıyor. Elbette kalp dostu olması, istediğimiz miktarda tüketebileceğimiz anlamına gelmiyor. Yemek pişirmek ve salata gibi tariflerde günde 2-3 yemek kaşığı kullanılması tavsiye edilir.

CİLT İÇİN ANTİOKSİDANLAR

Cilt, yaşlanma belirtilerinin en çok ortaya çıktığı yerdir. Bu etkinin çoğalmasını istemiyorsanız, güneşin tahribatlarından kaçınmak ilk kurallardan biridir.

Cildiniz zamanla su tutma yeteneğini kaybeder ve yağ bezleri daha az sebum salgılar. Bu, yaz günlerinde güneşe maruz kalma ile hızlanır, bu nedenle kuruma eğilimi daha fazladır. Bu yüzden cilt sulu tutulurken bir yandan da antioksidanlarla desteklenmelidir.

Yukarıdaki listedeki besinlere ek olarak, cilt için en iyi antioksidanları bir göz atalım.

1. Beta-karoten

Beta-karoten deri ve mukoza zarının yenilenmesine ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Portakal, havuç, balkabağı, mango, şeftali ve yeşil yapraklı sebzelerde beta-karoten bulabilirsiniz.

2. C Vitamini

Kolajen üretimini aktive ederek cildi dolgun tutar. Meyve ve sebzelerden en çok çiğ tüketerek alınabilir. Ve sadece portakalları düşünmeyin; dolmalık biber, domates, brokoli, kivi, çilek… Birçok meyve ve sebze C vitamini içerir.

3. E Vitamini

Güneş radyasyonu nedeniyle genellikle yazdan sonra çok sık görülen cilt lekelerinin önlenmesine yardımcı olur. Sızma zeytinyağı, bitkisel yağlar, fındık veya avokado iyi miktarda E vitamini içerir.

4. B Vitaminleri

Cildin düzgün bir şekilde yenilenmesi ve pürüzsüzlüğünü kaybetmemesi için önemlidir. Etler (tavuk veya hindi gibi daha iyi beyaz olanlar) en iyi kaynaklardır. Ancak bunları yeşil yapraklı sebzelerde, yumurtalarda, baklagillerde bulabilirsiniz. Ayrıca tahıllar, B12 vitamini dışındaki B grubu vitaminleri bakımından zengindir