Yaz gribi belirtileri nelerdir? Yaz gribinden korunmanın yolları..

Yaz aylarında yakalandığımız grip enfeksiyonuyla nasıl mücadele edeceğiz.Bu gribin kış gribi ile benzerlikleri nelerdir.İşte hepsinin cevabı..

Halk arasında grip hakkında bilinen bazı yanlışlar vardır.Bunların en başında kuşkusuz yazın grip olunmamasıdır. Fakat genellikle yaz aylarında ortaya çıkan farklı virüs ve bakterilerin yol açtığı grip hastalıkları vardır.Yaz gribi adı verilen bu enfeksiyon yaz sıcağında çekilmez bir hal alabilir.

Yaz gribinin en belirgin özellikleri yüksek ateş ,gözlerde sululuk ve burun akıntısıdır.

Yaz sıcaklarında havanın grip hastalığına karşı koruyucu olduğu düşünülür.Ancak farklı etkenlerden ötürü grip hastalığı yazında yaşanır.Yaz gribi adı verilen bu grip türünün bilimdeki ismi klima hastalığı veya lejyoner olarak adlandırılır.

Bu iki girp türünün belirtileri kış gribiyle benzerlikler göstersede hastalığa sebep olan bakteriler tamamen farklıdır.

Yaz gribi çoğunlukla terleme ve soğumalardan dolayı meydana gelir.

YAZ GRİBİNDEN NASIL KORUNMALIYIZ

- Yazın saat başı bir bardak su tüketilmeli

- Ortamda klima var ise bunun derecesi 22-23 arasında olmalı

- Klimanın filtreleri ortalama 3 günde bir yıkanarak temizlenmeli

- Klima fanları oda içine değil tavana doğru sabitlenmeli

- Aşırı terlemeden kaçınılmalı

YAZ GRİBİNİN TEDAVİSİ

Yaz gribinden kurtulmak için kış aylarında yakalandığımız gribe karşı kullandığımız ilaçları kesinlikle kullanmamalıyız.İlk olarak bir uzmana giderek muayene olmalısınız.Bolca yaz meyvesi tüketerek vücut sıvı oranını dengede tutun.İçerisine salatalık ve nane ekleyerek tüketeceğiniz ayran hızlı terlemenin önüne geçerek bağışıklığınızı güçlendirecektir..